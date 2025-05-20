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Самый большой завод по переработке масличных культур запустят в Оренбуржье - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Самый большой завод по переработке масличных культур запустят в Оренбуржье
Самый большой завод по переработке масличных культур запустят в Оренбуржье - 20.05.2025, ПРАЙМ
Самый большой завод по переработке масличных культур запустят в Оренбуржье
Самый большой завод в России по производству подсолнечного масла готовится к запуску в Оренбургской области, сообщил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:42+0300
2025-05-20T16:42+0300
бизнес
россия
москва
оренбургская область
валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Самый большой завод в России по производству подсолнечного масла готовится к запуску в Оренбургской области, сообщил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио главы региона Евгений Солнцев. "У нас третья пашня в Российской Федерации. Запускается крупный объект. Это компания по переработке семечек. Будет делать подсолнечное (масло - ред.). Самый большой завод в России. Сейчас они ведут пусконаладочные работы, отрабатываем", - сказал Солнцев. Он добавил, что объем инвестиций в предприятие составил 20 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, москва, оренбургская область, валентина матвиенко
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Оренбургская область, Валентина Матвиенко
16:42 20.05.2025
 
Самый большой завод по переработке масличных культур запустят в Оренбуржье

В Оренбуржье запустят самый большой завод по производству подсолнечного масла

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПодсолнечное масло
Подсолнечное масло - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Самый большой завод в России по производству подсолнечного масла готовится к запуску в Оренбургской области, сообщил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио главы региона Евгений Солнцев.
"У нас третья пашня в Российской Федерации. Запускается крупный объект. Это компания по переработке семечек. Будет делать подсолнечное (масло - ред.). Самый большой завод в России. Сейчас они ведут пусконаладочные работы, отрабатываем", - сказал Солнцев.
Он добавил, что объем инвестиций в предприятие составил 20 миллиардов рублей.
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