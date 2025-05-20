https://1prime.ru/20250520/zelenskiy--857735720.html

"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта

"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта

Владимир Зеленский все еще может завершить украинский конфликт с наименьшими потерями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T08:40+0300

2025-05-20T08:40+0300

2025-05-20T08:40+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

россия

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский все еще может завершить украинский конфликт с наименьшими потерями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он поделился на платформе Substack."Зеленский снова стоит перед выбором <…> У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — написал Риттер.Аналитик также указал, что западные союзники Украины на протяжении всего конфликта побуждали нарушать достигнутые договоренности с Россией — как в рамках Минских и Стамбульских соглашений, так и теперь, на фоне нового этапа переговоров в Турции.Риттер также сообщил о серьезном испытании, с которым предстоит столкнуться Зеленскому. По мнению аналитика, западные партнеры Украины, стремящиеся к стратегическому поражению России еще со времен холодной войны, на самом деле подталкивают Зеленского к срыву переговоров, фактически жертвуя Украиной ради своих собственных, недостижимых целей.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между российской и украинской делегациями, продлившиеся почти два часа. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также было решено представить со стороны России и Украины свои подходы к возможному будущему прекращению огня. Кроме того, украинская делегация выразила заинтересованность во встрече лидеров государств, что было принято российской стороной к сведению. По завершении переговоров Мединский подтвердил готовность Москвы продолжать диалог.

https://1prime.ru/20250518/zelenskiy-857691538.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, сша, россия, переговоры