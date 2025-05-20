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"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта
"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта
Владимир Зеленский все еще может завершить украинский конфликт с наименьшими потерями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T08:40+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский все еще может завершить украинский конфликт с наименьшими потерями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он поделился на платформе Substack."Зеленский снова стоит перед выбором <…> У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — написал Риттер.Аналитик также указал, что западные союзники Украины на протяжении всего конфликта побуждали нарушать достигнутые договоренности с Россией — как в рамках Минских и Стамбульских соглашений, так и теперь, на фоне нового этапа переговоров в Турции.Риттер также сообщил о серьезном испытании, с которым предстоит столкнуться Зеленскому. По мнению аналитика, западные партнеры Украины, стремящиеся к стратегическому поражению России еще со времен холодной войны, на самом деле подталкивают Зеленского к срыву переговоров, фактически жертвуя Украиной ради своих собственных, недостижимых целей.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между российской и украинской делегациями, продлившиеся почти два часа. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также было решено представить со стороны России и Украины свои подходы к возможному будущему прекращению огня. Кроме того, украинская делегация выразила заинтересованность во встрече лидеров государств, что было принято российской стороной к сведению. По завершении переговоров Мединский подтвердил готовность Москвы продолжать диалог.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, РОССИЯ, переговоры
"Перед выбором": в США предоставили Зеленскому варианты решения конфликта
Риттер: Европа подталкивает Зеленского к срыву переговоров, охотно жертвуя всей Украиной
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский все еще может завершить украинский конфликт с наименьшими потерями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он поделился на платформе Substack
.
"Зеленский снова стоит перед выбором <…> У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — написал Риттер.
Аналитик также указал, что западные союзники Украины на протяжении всего конфликта побуждали нарушать достигнутые договоренности с Россией — как в рамках Минских и Стамбульских соглашений, так и теперь, на фоне нового этапа переговоров в Турции.
Риттер также сообщил о серьезном испытании, с которым предстоит столкнуться Зеленскому. По мнению аналитика, западные партнеры Украины, стремящиеся к стратегическому поражению России еще со времен холодной войны, на самом деле подталкивают Зеленского к срыву переговоров, фактически жертвуя Украиной ради своих собственных, недостижимых целей.
В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между российской и украинской делегациями, продлившиеся почти два часа. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также было решено представить со стороны России и Украины свои подходы к возможному будущему прекращению огня. Кроме того, украинская делегация выразила заинтересованность во встрече лидеров государств, что было принято российской стороной к сведению. По завершении переговоров Мединский подтвердил готовность Москвы продолжать диалог.
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