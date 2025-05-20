https://1prime.ru/20250520/zelenskiy-857740325.html
В Раде возложили на офис Зеленского ответственность за дыру в бюджете
В Раде возложили на офис Зеленского ответственность за дыру в бюджете - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Раде возложили на офис Зеленского ответственность за дыру в бюджете
Депутат Рады Ярослав Железняк возложил на офис Владимира Зеленского ответственность за образование дыры в бюджете Украины минимум в 400 миллиардов гривен (9,6... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:40+0300
2025-05-20T10:40+0300
2025-05-20T10:40+0300
политика
финансы
общество
украина
киев
москва
рада
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82862/49/828624969_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1308bd9ba533a3d4a3e21d5bd2ca5a9a.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Депутат Рады Ярослав Железняк возложил на офис Владимира Зеленского ответственность за образование дыры в бюджете Украины минимум в 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов). Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов). "Вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 миллиардов на офисе… (Зеленского – ред.) и их стиле управления. Включая кабмином", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он напомнил, что при подготовке проекта бюджета Украины на этот год кабмин заверил, что денег в нем хватит, при этот отстаивал такие статьи расходов, как финансирование всеукраинского телемарафона. "Чиновники, которые абсолютно ничего не сделали хотя бы по наведению порядка на черных рынках, начиная от сигарет и заканчивая контрабандой. Точнее сделали, в другую сторону - минфин саботирует даже начало реформы таможни.... Ничего не сделали, чтобы как-то скромнее некоторые известные личности крали на закупках на армии", - отметил Железняк. Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
https://1prime.ru/20250520/kreml-857730965.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82862/49/828624969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8baabcaa243a5002da52f08b56533d48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество , украина, киев, москва, рада, всу
Политика, Финансы, Общество , УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Рада, ВСУ
В Раде возложили на офис Зеленского ответственность за дыру в бюджете
Депутат Рады возложил на офис Зеленского ответственность за дыру в бюджете
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Депутат Рады Ярослав Железняк возложил на офис Владимира Зеленского ответственность за образование дыры в бюджете Украины минимум в 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов).
Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).
"Вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 миллиардов на офисе… (Зеленского – ред.) и их стиле управления. Включая кабмином", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что при подготовке проекта бюджета Украины на этот год кабмин заверил, что денег в нем хватит, при этот отстаивал такие статьи расходов, как финансирование всеукраинского телемарафона. "Чиновники, которые абсолютно ничего не сделали хотя бы по наведению порядка на черных рынках, начиная от сигарет и заканчивая контрабандой. Точнее сделали, в другую сторону - минфин саботирует даже начало реформы таможни.... Ничего не сделали, чтобы как-то скромнее некоторые известные личности крали на закупках на армии", - отметил Железняк.
Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины