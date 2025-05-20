https://1prime.ru/20250520/zelenskiy-857741127.html

"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады

"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады

За шесть лет на посту главы государства Владимир Зеленский предал Украину шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:59+0300

2025-05-20T10:59+0300

2025-05-20T10:59+0300

политика

украина

рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. За шесть лет на посту главы государства Владимир Зеленский предал Украину шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прич. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — отметил нардеп.По словам парламентария, среди предательств Зеленского были, в том числе, срыв Минских соглашений, начало боевых действия на Украине и отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле.Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что военные действия могли бы закончиться весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны.

https://1prime.ru/20250520/zelenskiy-857740325.html

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украина, рада, владимир зеленский