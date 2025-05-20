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"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады
За шесть лет на посту главы государства Владимир Зеленский предал Украину шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:59+0300
2025-05-20T10:59+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. За шесть лет на посту главы государства Владимир Зеленский предал Украину шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прич. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — отметил нардеп.По словам парламентария, среди предательств Зеленского были, в том числе, срыв Минских соглашений, начало боевых действия на Украине и отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле.Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что военные действия могли бы закончиться весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны.
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украина, рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
10:59 20.05.2025
 
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость у депутатов Рады

Депутат Рады Дубинский: за годы у власти Зеленский предал Украину 6 раз

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. За шесть лет на посту главы государства Владимир Зеленский предал Украину шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прич. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — отметил нардеп.
По словам парламентария, среди предательств Зеленского были, в том числе, срыв Минских соглашений, начало боевых действия на Украине и отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что военные действия могли бы закончиться весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны.
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