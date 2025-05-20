https://1prime.ru/20250520/zelenskiy-857754967.html
"Национальная трагедия": на Украине признали ошибку, разрушавшую страну
"Национальная трагедия": на Украине признали ошибку, разрушавшую страну - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Национальная трагедия": на Украине признали ошибку, разрушавшую страну
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале назвал избрание Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году трагедией для страны. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:16+0300
2025-05-20T15:16+0300
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политика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале назвал избрание Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году трагедией для страны.Он заявил, что инаугурация Зеленского, состоявшаяся 20 мая 2019 года, ознаменовала собой самый опасный выбор в современной истории Украины, за который, по его словам, уже заплатили миллионы жизнями. Как отметил Дмитрук, этот выбор привел к разрушению Украины, а будущим поколениям еще долго предстоит расплачиваться за эту ошибку.По словам политика, украинское общество связывало со сменой власти надежды на лучшее будущее, однако они не оправдались. Он отметил, что в результате страна оказалась на грани исчезновения, а насилие и убийства стали частью повседневности."Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство — шоу", — заключил депутат.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение новых выборов в том же году отменили, сославшись на военное положение и продолжающуюся мобилизацию. Сам Зеленский называл выборы в текущих условиях "несвоевременными". Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что с правовой точки зрения легитимной властью на Украине на данный момент является лишь парламент и спикер Верховной рады.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, РОССИЯ, Владимир Путин
"Национальная трагедия": на Украине признали ошибку, разрушавшую страну
Дмитрук: избрав Зеленского президентов, Украина сделала самый страшный выбор
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале назвал избрание Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году трагедией для страны.
Он заявил, что инаугурация Зеленского, состоявшаяся 20 мая 2019 года, ознаменовала собой самый опасный выбор в современной истории Украины, за который, по его словам, уже заплатили миллионы жизнями. Как отметил Дмитрук, этот выбор привел к разрушению Украины, а будущим поколениям еще долго предстоит расплачиваться за эту ошибку.
По словам политика, украинское общество связывало со сменой власти надежды на лучшее будущее, однако они не оправдались. Он отметил, что в результате страна оказалась на грани исчезновения, а насилие и убийства стали частью повседневности.
"Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство — шоу", — заключил депутат.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение новых выборов в том же году отменили, сославшись на военное положение и продолжающуюся мобилизацию. Сам Зеленский называл выборы в текущих условиях "несвоевременными". Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что с правовой точки зрения легитимной властью на Украине на данный момент является лишь парламент и спикер Верховной рады.
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