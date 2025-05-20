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Золото дешевеет в ожидании сведений по денежно-кредитной политике ФРС США - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/zoloto-857737307.html
Золото дешевеет в ожидании сведений по денежно-кредитной политике ФРС США
Золото дешевеет в ожидании сведений по денежно-кредитной политике ФРС США - 20.05.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании сведений по денежно-кредитной политике ФРС США
Стоимость золота умеренно снижается, следует из данных торгов. Аналитики находятся в ожидании дополнительных сведений относительно экономического состояния США... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T09:43+0300
2025-05-20T09:43+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается, следует из данных торгов. Аналитики находятся в ожидании дополнительных сведений относительно экономического состояния США и возможных действий Федеральной резервной системы (ФРС). По состоянию на 9.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 3 216,49 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,51% - до 32,343 доллара за унцию. Аналитики ожидают дополнительных сведений со стороны ФРС США относительно денежно-кредитной политики и следят за выступлениями представителей регулятора. Так, позднее во вторник выступят в том числе глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин (Thomas Barkin). Решения по денежно-кредитной политике регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.
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золото, рынок, торги, comex
Экономика, золото, Рынок, Торги, Comex
09:43 20.05.2025
 
Золото дешевеет в ожидании сведений по денежно-кредитной политике ФРС США

Стоимость золота снижается в ожидании сведений по экономике США и действий ФРС страны

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается, следует из данных торгов. Аналитики находятся в ожидании дополнительных сведений относительно экономического состояния США и возможных действий Федеральной резервной системы (ФРС).
По состоянию на 9.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 3 216,49 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,51% - до 32,343 доллара за унцию.
Аналитики ожидают дополнительных сведений со стороны ФРС США относительно денежно-кредитной политики и следят за выступлениями представителей регулятора. Так, позднее во вторник выступят в том числе глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин (Thomas Barkin).
Решения по денежно-кредитной политике регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.
Золото, слитки
Цены на золото идут вверх
Вчера, 18:33
 
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