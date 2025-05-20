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Запасы золота в резервах ЦБ за апрель не изменились

Запасы золота в резервах ЦБ за апрель не изменились - 20.05.2025, ПРАЙМ

Запасы золота в резервах ЦБ за апрель не изменились

Запасы монетарного золота в международных резервах России за апрель не изменились, уже третий месяц подряд, и на 1 мая составляли 74,9 миллиона унций (2329,65... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:08+0300

2025-05-20T16:08+0300

2025-05-20T16:08+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах России за апрель не изменились, уже третий месяц подряд, и на 1 мая составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость самого золота в резервах за этот месяц выросла - на 7,9%, до 247,036 миллиарда долларов на 1 мая с 228,95 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также увеличилась - до 36,31% с 35,37%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли те же 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (на 3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны, за 2020 год — также выросли, до 2298,547 тонны.

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