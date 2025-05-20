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Цены на золото пошли вверх
Цены на золото пошли вверх - 20.05.2025, ПРАЙМ
Цены на золото пошли вверх
Стоимость золота растет во вторник вечером на 1,5% после снижения утром, следует из данных торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T18:34+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на 1,5% после снижения утром, следует из данных торгов. По состоянию на 18.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 49 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 1,5% - до 3 282,5 доллара за тройскую унцию, утром драгоценный металл дешевел. Июльский фьючерс на серебро на 18.22 мск дорожал на 1,6% - до 33,028 доллара за унцию. По словам главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen), инвесторы начали активнее покупать золото после того, как была пробита отметка в 3 250 долларов за тройскую унцию. "Весь день на рынке наблюдался спрос (на золото - ред.), поскольку рынок размышлял о том, прошли ли мы пик оптимизма", - цитирует Хансена агентство Блумберг.
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золото, торги, цены
Экономика, золото, Торги, цены
Цены на золото пошли вверх
Данные торгов: золото вечером перешло к росту на 1,5%
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на 1,5% после снижения утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 49 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 1,5% - до 3 282,5 доллара за тройскую унцию, утром драгоценный металл дешевел.
Июльский фьючерс на серебро на 18.22 мск дорожал на 1,6% - до 33,028 доллара за унцию.
По словам главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen), инвесторы начали активнее покупать золото после того, как была пробита отметка в 3 250 долларов за тройскую унцию.
Золото дорожает более чем на 1%
"Весь день на рынке наблюдался спрос (на золото - ред.), поскольку рынок размышлял о том, прошли ли мы пик оптимизма", - цитирует Хансена агентство Блумберг.