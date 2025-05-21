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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в города Дальнего Востока в пиковые периоды летней программы полетов, в том числе по "плоским" тарифам,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:19+0300
2025-05-21T15:19+0300
экономика
бизнес
россия
дальний восток
южно-сахалинск
аэрофлот
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в города Дальнего Востока в пиковые периоды летней программы полетов, в том числе по "плоским" тарифам, сообщил перевозчик. "Авиакомпания вводит дополнительные рейсы, которые позволят увеличить провозные емкости на отдельных востребованных направлениях, таких как Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, а также расширить возможности приобретения билетов в пиковые периоды перевозок, в том числе по "плоским" тарифам собственной социальной программы "Аэрофлота", - сообщила авиакомпания. Дополнительные рейсы будут обеспечиваться за счет частичного перераспределения широкофюзеляжного флота авиакомпании с зарубежных туристических маршрутов. В 2025 году году "Аэрофлот" уже расширил объемы перевозки в рамках собственной социальной программы "плоских" тарифов на Дальний Восток - в том числе в Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ. Объем программы на 2025 год увеличен в соответствии с планом - не менее 1,5 миллионов пассажиров смогут воспользоваться "плоскими" тарифами. Билеты по "плоским" тарифам по-прежнему доступны в продаже на весь период летнего расписания, сообщили в компании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, россия, дальний восток, южно-сахалинск, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Южно-Сахалинск, Аэрофлот
15:19 21.05.2025
 
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток в пиковые периоды перевозок

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в города Дальнего Востока в пиковые периоды летней программы полетов, в том числе по "плоским" тарифам, сообщил перевозчик.
"Авиакомпания вводит дополнительные рейсы, которые позволят увеличить провозные емкости на отдельных востребованных направлениях, таких как Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, а также расширить возможности приобретения билетов в пиковые периоды перевозок, в том числе по "плоским" тарифам собственной социальной программы "Аэрофлота", - сообщила авиакомпания.
Дополнительные рейсы будут обеспечиваться за счет частичного перераспределения широкофюзеляжного флота авиакомпании с зарубежных туристических маршрутов.
В 2025 году году "Аэрофлот" уже расширил объемы перевозки в рамках собственной социальной программы "плоских" тарифов на Дальний Восток - в том числе в Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ. Объем программы на 2025 год увеличен в соответствии с планом - не менее 1,5 миллионов пассажиров смогут воспользоваться "плоскими" тарифами.
Билеты по "плоским" тарифам по-прежнему доступны в продаже на весь период летнего расписания, сообщили в компании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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