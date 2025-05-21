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"АльфаСтрахование" завершило выплаты из-за сбоя авиаперевозок 6-7 мая - 21.05.2025, ПРАЙМ
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"АльфаСтрахование" завершило выплаты из-за сбоя авиаперевозок 6-7 мая
"АльфаСтрахование" завершило выплаты из-за сбоя авиаперевозок 6-7 мая - 21.05.2025, ПРАЙМ
"АльфаСтрахование" завершило выплаты из-за сбоя авиаперевозок 6-7 мая
"АльфаСтрахование" завершила выплаты в связи с массовым сбоем авиаперевозок 6-7 мая, перечислив застрахованным в общей сложности более 29 миллионов рублей,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:56+0300
2025-05-21T14:56+0300
экономика
бизнес
финансы
москва
ташкент
альфастрахование
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" завершила выплаты в связи с массовым сбоем авиаперевозок 6-7 мая, перечислив застрахованным в общей сложности более 29 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. "Всего после закрытия аэропортов в майские праздники "АльфаСтрахование" произвела более 7100 выплат, пассажиры получили свыше 29 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Авиапассажиры во время майских праздников сталкивались с трудностями из-за временных ограничений на прием и выпуск судов в ряде российских аэропортов и сбоев в расписании отечественных и иностранных авиакомпаний. В период 6-7 мая страховщик отследил статус более 4,5 тысячи рейсов - из них почти 900, по данным компании, задержались на три часа и более. Выплаты получили клиенты, которые оформили добровольное страхование для пассажиров при покупке авиабилета. Из них 260 клиентов компании получили свыше 10 тысяч рублей, а четыре пассажира, направлявшихся из Ташкента в Москву, – по 19,5 тысячи рублей. "Сумма выплат несоизмерима страховому событию, которое мы наблюдали. Если бы большинство пассажиров имели добровольное страхование, сумма компенсаций могла быть почти в 10 раз выше", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Илью Кабачника. Он напомнил, что принятые в апреле поправки к закону о защите прав потребителей заставили авиакомпании отказаться от практики проактивного предложения пассажирам услуг по добровольному страхованию. В результате, по его словам, продажи таких страховок снизились до исторически низкого уровня. Застрахованные при длительных задержках могли получить компенсацию по 10-20 тысяч рублей. "При этом страховка не заменяет возможность возврата полной стоимости билета при задержке или отмене рейса", - уточнил Кабачник.
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бизнес, финансы, москва, ташкент, альфастрахование
Экономика, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Ташкент, АльфаСтрахование
14:56 21.05.2025
 
"АльфаСтрахование" завершило выплаты из-за сбоя авиаперевозок 6-7 мая

"АльфаСтрахование" выплатило более 29 млн руб из-за массового сбоя авиаперевозок 6-7 мая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" завершила выплаты в связи с массовым сбоем авиаперевозок 6-7 мая, перечислив застрахованным в общей сложности более 29 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.
"Всего после закрытия аэропортов в майские праздники "АльфаСтрахование" произвела более 7100 выплат, пассажиры получили свыше 29 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Авиапассажиры во время майских праздников сталкивались с трудностями из-за временных ограничений на прием и выпуск судов в ряде российских аэропортов и сбоев в расписании отечественных и иностранных авиакомпаний. В период 6-7 мая страховщик отследил статус более 4,5 тысячи рейсов - из них почти 900, по данным компании, задержались на три часа и более.
Выплаты получили клиенты, которые оформили добровольное страхование для пассажиров при покупке авиабилета. Из них 260 клиентов компании получили свыше 10 тысяч рублей, а четыре пассажира, направлявшихся из Ташкента в Москву, – по 19,5 тысячи рублей.
"Сумма выплат несоизмерима страховому событию, которое мы наблюдали. Если бы большинство пассажиров имели добровольное страхование, сумма компенсаций могла быть почти в 10 раз выше", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Илью Кабачника.
Он напомнил, что принятые в апреле поправки к закону о защите прав потребителей заставили авиакомпании отказаться от практики проактивного предложения пассажирам услуг по добровольному страхованию. В результате, по его словам, продажи таких страховок снизились до исторически низкого уровня.
Застрахованные при длительных задержках могли получить компенсацию по 10-20 тысяч рублей. "При этом страховка не заменяет возможность возврата полной стоимости билета при задержке или отмене рейса", - уточнил Кабачник.
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