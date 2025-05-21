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Население Арктики в 2024 году увеличилось на 1% - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Население Арктики в 2024 году увеличилось на 1%
Население Арктики в 2024 году увеличилось на 1% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Население Арктики в 2024 году увеличилось на 1%
Население Арктики, которое не достигает 2,5 миллионов человек, в 2024 году увеличилось на 1%, заявил в Госдуме глава министерства по развитию Дальнего Востока и | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:17+0300
2025-05-21T16:17+0300
экономика
россия
арктика
москва
дальний восток
алексей чекунков
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Население Арктики, которое не достигает 2,5 миллионов человек, в 2024 году увеличилось на 1%, заявил в Госдуме глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В среду в Думе с участием министра прошел "правительственный час", посвященный социально-экономическому и инфраструктурному развитию Арктики. "Сейчас ни для кого не является сомнением, что Арктика — это территория особого геостратегического значения. На Россию приходится половина мировой Арктики и половина мирового арктического населения. Важный момент — в 2024 году арктическая зона показала небольшой, но прирост населения - на 1%", - сказал Чекунков. По данным министра, в самой обширной в мире сети арктических городов и поселков сейчас живут 2,4 миллиона человек. При этом Арктика уже сегодня производит 7,5% валового внутреннего продукта и 11% экспорта, отметил он. Освоение Арктики является одним из приоритетов государственной политики. В регионе реализуются мощные инвестиционные программы в том числе для добычи полезных ископаемых, развития Северного морского пути. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что необходимо сделать все, чтобы жизнь в Арктике была комфортной и привлекательной.
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россия, арктика, москва, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, госдума, дума
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, МОСКВА, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Госдума, Дума
16:17 21.05.2025
 
Население Арктики в 2024 году увеличилось на 1%

Глава Минвостока Чекунков: население Арктики в 2024 году увеличилось на 1%

© РИА Новости . Анна Юдина | Перейти в медиабанк%Арктика
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Анна Юдина
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Население Арктики, которое не достигает 2,5 миллионов человек, в 2024 году увеличилось на 1%, заявил в Госдуме глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В среду в Думе с участием министра прошел "правительственный час", посвященный социально-экономическому и инфраструктурному развитию Арктики.
"Сейчас ни для кого не является сомнением, что Арктика — это территория особого геостратегического значения. На Россию приходится половина мировой Арктики и половина мирового арктического населения. Важный момент — в 2024 году арктическая зона показала небольшой, но прирост населения - на 1%", - сказал Чекунков.
По данным министра, в самой обширной в мире сети арктических городов и поселков сейчас живут 2,4 миллиона человек. При этом Арктика уже сегодня производит 7,5% валового внутреннего продукта и 11% экспорта, отметил он.
Освоение Арктики является одним из приоритетов государственной политики. В регионе реализуются мощные инвестиционные программы в том числе для добычи полезных ископаемых, развития Северного морского пути. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что необходимо сделать все, чтобы жизнь в Арктике была комфортной и привлекательной.
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ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАМОСКВАДальний ВостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинГосдумаДума
 
 
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