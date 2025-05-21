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Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/atr--857787394.html
Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли
Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли - 21.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли, уменьшился лишь японский Nikkei 225, свидетельствуют данные... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:55+0300
2025-05-21T12:55+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли, уменьшился лишь японский Nikkei 225, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% - до 3 387,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – незначительно вырос, до 2 010,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,62%, до 23 827,78 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,91% - до 2 625,58 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,52%, до 8 386,8 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,61%, до 37 298,98 пункта. Рынки обратили внимание на новости вокруг автомобильного сектора. Ранее в среду министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки. Акции BYD в Гонконге подорожали на 4,05%, Li Auto - также на 4,05%, Geely - на 3,1%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor выросли в цене на 1,45%, Mitsubishi Motors - на 2,6%, Honda - на 1,1%. Удорожание нефти на 1% поддержало энергетический сектор региона. Так, акции китайской CNOOC Ltd в Гонконге выросли в цене на 1,5%, бумаги Woodside Energy в Сиднее выросли в стоимости на 1,2%, японской Idemitsu Kosan - на 2,7%, Eneos Holdings - на 1,8%, Inpex - на 2,6%. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Экспорт из Японии, по данным властей страны, в апреле вырос на 2% в годовом выражении, как и ожидалось, а импорт уменьшился на 2,2% при прогнозе снижения на 4,5%.
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рынок, торги, индексы, мексика, гонконг, москва, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, МЕКСИКА, ГОНКОНГ, МОСКВА, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
12:55 21.05.2025
 
Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли

Биржи АТР в среду преимущественно выросли, уменьшился лишь японский Nikkei 225

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли, уменьшился лишь японский Nikkei 225, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% - до 3 387,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – незначительно вырос, до 2 010,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,62%, до 23 827,78 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,91% - до 2 625,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,52%, до 8 386,8 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,61%, до 37 298,98 пункта.
Рынки обратили внимание на новости вокруг автомобильного сектора. Ранее в среду министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки.
Акции BYD в Гонконге подорожали на 4,05%, Li Auto - также на 4,05%, Geely - на 3,1%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor выросли в цене на 1,45%, Mitsubishi Motors - на 2,6%, Honda - на 1,1%.
Удорожание нефти на 1% поддержало энергетический сектор региона. Так, акции китайской CNOOC Ltd в Гонконге выросли в цене на 1,5%, бумаги Woodside Energy в Сиднее выросли в стоимости на 1,2%, японской Idemitsu Kosan - на 2,7%, Eneos Holdings - на 1,8%, Inpex - на 2,6%.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Экспорт из Японии, по данным властей страны, в апреле вырос на 2% в годовом выражении, как и ожидалось, а импорт уменьшился на 2,2% при прогнозе снижения на 4,5%.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора
08:19
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыМЕКСИКАГОНКОНГМОСКВАNikkei 225Shenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
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