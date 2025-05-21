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Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора - 21.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют... | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,39%, до 3 393,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2 011,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 23 795 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,94%, до 2 626,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,59%, до 8 389,5 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,33%, до 37 406 пунктов. Азиатские инвесторы обратили внимание на свежие новости относительно торговой политики США в ключе автомобильного сектора. Ранее в среду министр экономики Мексики Марсело Эбрард, заявил, что новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки. Бумаги BYD увеличиваются в цене в Гонконге более чем на 2,8%, китайской Geely - примерно на 3%, Li Auto - на 3,4%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 1,5%, Mitsubishi Motors - более чем на 2,2%, японского концерна Honda - на 1,8%. Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
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рынок, торги, индексы, сша, мексика, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора
Биржи АТР преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,39%, до 3 393,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2 011,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 23 795 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,94%, до 2 626,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,59%, до 8 389,5 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,33%, до 37 406 пунктов.
Азиатские инвесторы обратили внимание на свежие новости относительно торговой политики США в ключе автомобильного сектора. Ранее в среду министр экономики Мексики Марсело Эбрард, заявил, что новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки.
Бумаги BYD увеличиваются в цене в Гонконге более чем на 2,8%, китайской Geely - примерно на 3%, Li Auto - на 3,4%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 1,5%, Mitsubishi Motors - более чем на 2,2%, японского концерна Honda - на 1,8%.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая