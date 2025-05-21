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Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора - 21.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:19+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,39%, до 3 393,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2 011,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 23 795 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,94%, до 2 626,15 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,59%, до 8 389,5 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,33%, до 37 406 пунктов. Азиатские инвесторы обратили внимание на свежие новости относительно торговой политики США в ключе автомобильного сектора. Ранее в среду министр экономики Мексики Марсело Эбрард, заявил, что новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки. Бумаги BYD увеличиваются в цене в Гонконге более чем на 2,8%, китайской Geely - примерно на 3%, Li Auto - на 3,4%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 1,5%, Mitsubishi Motors - более чем на 2,2%, японского концерна Honda - на 1,8%. Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
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рынок, торги, индексы, сша, мексика, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:19 21.05.2025
 
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики автомобильного сектора

Биржи АТР преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,39%, до 3 393,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2 011,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 23 795 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,94%, до 2 626,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,59%, до 8 389,5 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,33%, до 37 406 пунктов.
Азиатские инвесторы обратили внимание на свежие новости относительно торговой политики США в ключе автомобильного сектора. Ранее в среду министр экономики Мексики Марсело Эбрард, заявил, что новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки.
Бумаги BYD увеличиваются в цене в Гонконге более чем на 2,8%, китайской Geely - примерно на 3%, Li Auto - на 3,4%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 1,5%, Mitsubishi Motors - более чем на 2,2%, японского концерна Honda - на 1,8%.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
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