https://1prime.ru/20250521/aviakompanii-857770995.html
Турецкие авиакомпании могут ввести санкции против иностранцев
Турецкие авиакомпании могут ввести санкции против иностранцев - 21.05.2025, ПРАЙМ
Турецкие авиакомпании могут ввести санкции против иностранцев
Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T04:03+0300
2025-05-21T04:03+0300
2025-05-21T04:03+0300
бизнес
турция
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857770995.jpg?1747789384
СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло.
"Каждый случай будет трактоваться по-своему. Каждого, кто снял ремень раньше времени, конечно, не накажут. Экипаж и раньше предупреждал пассажиров о необходимости дождаться окончательной парковки самолета, прежде чем встать с места, но это были крайне вежливые обращения, иначе пришлось бы составить 10-12 протоколов за один рейс", - пояснил Гюрол.
Юрист призвал разграничить уголовную и административную ответственность. Что касается уголовной, то согласно статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Турции суды страны могут принимать решения относительно преступлений, совершенных на борту самолетов с турецким флагом, сообщил Гюрол.
"Исходя из этого, турецкие суды могут принять решение в отношении иностранца, который нарушил правила на борту турецкого самолета, к нему могут быть применены санкции", - заявил адвокат.
По его мнению, благодаря новой мере пассажиры будут быстрее и "культурнее" покидать самолет. "Немало пожилых людей и женщин с детьми жаловались на тех, кто старается быстрее всех выйти из самолета, в итоге физически слабые выходят последними", - отметил Гюрол.
турция
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, турция, стамбул
Турецкие авиакомпании могут ввести санкции против иностранцев
Юрист Гюрол: турецкие авиакомпании могут ввести штрафы за опоздание на посадку
СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло.
"Каждый случай будет трактоваться по-своему. Каждого, кто снял ремень раньше времени, конечно, не накажут. Экипаж и раньше предупреждал пассажиров о необходимости дождаться окончательной парковки самолета, прежде чем встать с места, но это были крайне вежливые обращения, иначе пришлось бы составить 10-12 протоколов за один рейс", - пояснил Гюрол.
Юрист призвал разграничить уголовную и административную ответственность. Что касается уголовной, то согласно статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Турции суды страны могут принимать решения относительно преступлений, совершенных на борту самолетов с турецким флагом, сообщил Гюрол.
"Исходя из этого, турецкие суды могут принять решение в отношении иностранца, который нарушил правила на борту турецкого самолета, к нему могут быть применены санкции", - заявил адвокат.
По его мнению, благодаря новой мере пассажиры будут быстрее и "культурнее" покидать самолет. "Немало пожилых людей и женщин с детьми жаловались на тех, кто старается быстрее всех выйти из самолета, в итоге физически слабые выходят последними", - отметил Гюрол.