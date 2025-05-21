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Темпы роста Совкомбанка в 3 раза выше банковского сектора

Темпы роста Совкомбанка в 3 раза выше банковского сектора - 21.05.2025, ПРАЙМ

Темпы роста Совкомбанка в 3 раза выше банковского сектора

Совкомбанк в последние годы растёт в три раза быстрее банковского сектора РФ, при этом CIB-блок демонстрирует ещё более высокие темпы роста, рассказал... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:43+0300

2025-05-21T09:43+0300

2025-05-21T09:43+0300

экономика

банки

финансы

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совкомбанк в последние годы растёт в три раза быстрее банковского сектора РФ, при этом CIB-блок демонстрирует ещё более высокие темпы роста, рассказал руководитель департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса (CIB) Совкомбанка Андрей Панарин в рамках сессии "Банки будущего: кто оседлает рост?" Второго Банковского форума "Эксперт РА"."За 10 лет мы прошли путь от одного-двух нишевых продуктов до полного спектра инвестиционных и корпоративных решений. Мы работаем с топ-300 корпоративных клиентов. Основой развития при этом являются технологии, в частности инновационные системы и инструменты", — отметил он."В то время как многие говорят о необходимости 'справляться с ростом', для нас рост — это удовольствие. Мы им управляем, нам в нём комфортно. Мы сознательно формируем культуру, где сотрудники проактивно вовлечены в процесс непрерывного развития", — заявил ПанаринБаланс между гибкостью и стандартизацией является одним из основных вызовов в совершенствовании бизнес-процессов, считает Панарин."Технологии являются надёжной основой, процессы — эффективным каркасом, а люди — главным драйвером изменений", - резюмировал он.

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банки, финансы, совкомбанк, россия