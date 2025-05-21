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Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08%, дизтопливо - на 0,04%

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08%, дизтопливо - на 0,04% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08%, дизтопливо - на 0,04%

Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 мая выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,78 рубля за литр, дизтоплива - на 0,04%, или на 3 копейки, до... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T21:06+0300

2025-05-21T21:06+0300

2025-05-21T21:06+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 мая выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,78 рубля за литр, дизтоплива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 71,34 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,05%, или на 3 копейки, до 59,73 рубля за литр, дизтоплива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,31 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,07% - до 56,57 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 61,81 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,02% - до 84,07 рубля. Общая инфляция в стране с 13 по 19 мая составила 0,07%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 38 регионах страны, сильнее всего он подорожал в Ивановской области (+0,7%) и Алтайском крае (+0,4%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в трех субъектах, более всего в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%) и Воронежской области (-0,1%). В Москве цены на бензин выросли на 0,2%, а в Санкт-Петербурге стоимость практически не изменилась. Правительство РФ обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь, заявлял вице-премьер Александр Новак. Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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аи-92, аи-98, росстат, аи-95, александр новак, дизтопливо