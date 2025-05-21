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Биржи Европы не показали единой динамики - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Биржи Европы не показали единой динамики
Биржи Европы не показали единой динамики - 21.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы не показали единой динамики
Основные фондовые индексы Европы завершили среду без четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду без четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,06% - до 8 786,46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 910,49 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,36% - до 24 122,4 пункта. Инвесторы оценивали британскую макростатистику. Так, годовая инфляция по итогам апреля достигла максимального с января 2024 года уровня в 3,5% с 2,6% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали показатель на уровне в 3,3%. В четверг будет опубликована предварительная оценка композитного индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Ожидается, что показатель в мае вырос до 50,7 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее. Также в четверг исследовательский институт IFO обнародует данные об индексе делового климата в Германии, который, согласно прогнозам, в текущем месяце увеличился до 87,4 пункта с 86,9 пункта в апреле.
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европа, германия, dax, ifo, рынок, торги
Экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, IFO, Рынок, Торги
20:05 21.05.2025
 
Биржи Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики в среду

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду без четкой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,06% - до 8 786,46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 910,49 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,36% - до 24 122,4 пункта.
Инвесторы оценивали британскую макростатистику. Так, годовая инфляция по итогам апреля достигла максимального с января 2024 года уровня в 3,5% с 2,6% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали показатель на уровне в 3,3%.
В четверг будет опубликована предварительная оценка композитного индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Ожидается, что показатель в мае вырос до 50,7 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее.
Также в четверг исследовательский институт IFO обнародует данные об индексе делового климата в Германии, который, согласно прогнозам, в текущем месяце увеличился до 87,4 пункта с 86,9 пункта в апреле.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Фондовые индексы США слабо снижаются
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