Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20250521/bitkoin-857803444.html
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума - 21.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
Стоимость биткоина в среду превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T21:08+0300
2025-05-21T21:08+0300
криптовалюта
дональд трамп
binance
coinmarketcap
сша
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.47 мск дорожал на 0,6% за сутки - до 106 992 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 109 845 долларов, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,48% - в среднем до 106 844,4 доллара. Динамика также приводится за сутки. С начала мая стоимость биткоина выросла на 14%, криптовалюта может завершить в плюсе второй месяц подряд. Аналитики отмечают, что положительное влияние на рынок по-прежнему оказывает поддержка биткоина администрацией президента США Дональда Трампа. "Это смена подхода от Гэри Генслера и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам и ее бывший глава - ред.) к администрации Трампа, которая приняла нашу отрасль", - цитирует агентство Блумберг основателя и гендиректора специализирующейся на цифровых активах компании Galaxy Digital Майкла Новогратца (Michael Novogratz).
https://1prime.ru/20250512/bitkoin-857475065.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_126:0:1922:1347_1920x0_80_0_0_34fe9dc614cf9e5f4bd8ca944e6db8b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, binance, coinmarketcap, сша, биткоин
Криптовалюта, Дональд Трамп, Binance, CoinMarketCap, США, Биткоин
21:08 21.05.2025
 
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума - 109 600 долларов

© CC BY 2.0 / Jernej FurmanКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© CC BY 2.0 / Jernej Furman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.47 мск дорожал на 0,6% за сутки - до 106 992 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 109 845 долларов, что стало новым рекордом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,48% - в среднем до 106 844,4 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Криптовалюта, сток
Стоимость биткоина превысила максимум 31 января, затем стабилизировалась
12 мая, 09:33
С начала мая стоимость биткоина выросла на 14%, криптовалюта может завершить в плюсе второй месяц подряд. Аналитики отмечают, что положительное влияние на рынок по-прежнему оказывает поддержка биткоина администрацией президента США Дональда Трампа.
"Это смена подхода от Гэри Генслера и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам и ее бывший глава - ред.) к администрации Трампа, которая приняла нашу отрасль", - цитирует агентство Блумберг основателя и гендиректора специализирующейся на цифровых активах компании Galaxy Digital Майкла Новогратца (Michael Novogratz).
 
КриптовалютаДональд ТрампBinanceCoinMarketCapСШАБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала