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Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума - 21.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

Стоимость биткоина в среду превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T21:08+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.47 мск дорожал на 0,6% за сутки - до 106 992 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 109 845 долларов, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,48% - в среднем до 106 844,4 доллара. Динамика также приводится за сутки. С начала мая стоимость биткоина выросла на 14%, криптовалюта может завершить в плюсе второй месяц подряд. Аналитики отмечают, что положительное влияние на рынок по-прежнему оказывает поддержка биткоина администрацией президента США Дональда Трампа. "Это смена подхода от Гэри Генслера и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам и ее бывший глава - ред.) к администрации Трампа, которая приняла нашу отрасль", - цитирует агентство Блумберг основателя и гендиректора специализирующейся на цифровых активах компании Galaxy Digital Майкла Новогратца (Michael Novogratz).

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