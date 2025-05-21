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В Британии завели рекордное уголовное дело против компаний водоснабжения
В Британии завели рекордное уголовное дело против компаний водоснабжения - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Британии завели рекордное уголовное дело против компаний водоснабжения
Власти Великобритании запустили рекордное 81 уголовное расследование в отношении компаний водоснабжения в Англии, следует из правительственного релиза. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T01:19+0300
2025-05-21T01:19+0300
2025-05-21T01:19+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Власти Великобритании запустили рекордное 81 уголовное расследование в отношении компаний водоснабжения в Англии, следует из правительственного релиза.
"Новая операция… стала крупнейшим уголовным преследованием компаний водоснабжения в истории", - говорится в документе.
Отмечается, что в центре внимания оказались возможные нарушения, связанные со сбросом сточных вод.
Власти Британии подчеркивают, что главам этих компаний может грозить лишение свободы на пять лет, а компаниям – штрафы на сотни миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания уже несколько лет сталкивается с проблемой сточных вод и высокими показателями загрязнения. Водопроводные компании ежегодно сбрасывают в водоёмы миллиарды литров стоков, что приводит к загрязнению окружающей среды и рискам для здоровья человека.
Проблемы со сточными водами в Великобритании во многом связаны с тем, что очистные сооружения не справляются с обильными осадками. Когда их количество достигает определенного уровня, компаниям, занимающимся водоснабжением, разрешается выливать сточные воды в реки и моря.
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мировая экономика, великобритания, москва, англия
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Англия
В Британии завели рекордное уголовное дело против компаний водоснабжения
Власти Британии запустили рекордное расследование в отношении компаний водоснабжения
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Власти Великобритании запустили рекордное 81 уголовное расследование в отношении компаний водоснабжения в Англии, следует из правительственного релиза.
"Новая операция… стала крупнейшим уголовным преследованием компаний водоснабжения в истории", - говорится в документе.
Отмечается, что в центре внимания оказались возможные нарушения, связанные со сбросом сточных вод.
Власти Британии подчеркивают, что главам этих компаний может грозить лишение свободы на пять лет, а компаниям – штрафы на сотни миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания уже несколько лет сталкивается с проблемой сточных вод и высокими показателями загрязнения. Водопроводные компании ежегодно сбрасывают в водоёмы миллиарды литров стоков, что приводит к загрязнению окружающей среды и рискам для здоровья человека.
Проблемы со сточными водами в Великобритании во многом связаны с тем, что очистные сооружения не справляются с обильными осадками. Когда их количество достигает определенного уровня, компаниям, занимающимся водоснабжением, разрешается выливать сточные воды в реки и моря.