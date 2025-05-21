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Британия готовит санкции против ряда израильских министров

Британия готовит санкции против ряда израильских министров - 21.05.2025, ПРАЙМ

Британия готовит санкции против ряда израильских министров

Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T02:47+0300

2025-05-21T02:47+0300

2025-05-21T02:47+0300

экономика

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газа

кир стармер

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца, пишет газета Times. Ранее во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в ужасе от последней эскалации войны в секторе Газа со стороны Израиля и требует прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи в анклав. Затем министерство иностранных дел Великобритании на фоне "вопиющих" действий Израиля в Газе вызвало посла страны, которому заявили, что действия Тель-Авива наносят ущерб отношениям двух стран. "Великобритания готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов правительства Израиля... Правительство разрабатывает совместно с другими странами планы по введению санкций в отношении, в числе прочих, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", - говорится в сообщении. В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.

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мировая экономика, израиль, великобритания, газа, кир стармер