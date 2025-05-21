https://1prime.ru/20250521/britanija-857769788.html
Британия готовит санкции против ряда израильских министров
Британия готовит санкции против ряда израильских министров - 21.05.2025, ПРАЙМ
Британия готовит санкции против ряда израильских министров
Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T02:47+0300
2025-05-21T02:47+0300
2025-05-21T02:47+0300
экономика
мировая экономика
израиль
великобритания
газа
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857769788.jpg?1747784841
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца, пишет газета Times.
Ранее во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в ужасе от последней эскалации войны в секторе Газа со стороны Израиля и требует прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи в анклав. Затем министерство иностранных дел Великобритании на фоне "вопиющих" действий Израиля в Газе вызвало посла страны, которому заявили, что действия Тель-Авива наносят ущерб отношениям двух стран.
"Великобритания готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов правительства Израиля... Правительство разрабатывает совместно с другими странами планы по введению санкций в отношении, в числе прочих, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", - говорится в сообщении.
В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
израиль
великобритания
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, израиль, великобритания, газа, кир стармер
Экономика, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Газа, Кир Стармер
Британия готовит санкции против ряда израильских министров
Times: Британия готовит санкции против ряда министров Израиля
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца, пишет газета Times.
Ранее во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в ужасе от последней эскалации войны в секторе Газа со стороны Израиля и требует прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи в анклав. Затем министерство иностранных дел Великобритании на фоне "вопиющих" действий Израиля в Газе вызвало посла страны, которому заявили, что действия Тель-Авива наносят ущерб отношениям двух стран.
"Великобритания готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов правительства Израиля... Правительство разрабатывает совместно с другими странами планы по введению санкций в отношении, в числе прочих, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", - говорится в сообщении.
В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.