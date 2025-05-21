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План адаптации Арктики к таянию многолетней мерзлоты утвердят до конца года

План адаптации Арктики к таянию многолетней мерзлоты утвердят до конца года - 21.05.2025, ПРАЙМ

План адаптации Арктики к таянию многолетней мерзлоты утвердят до конца года

План мероприятий, направленных на адаптацию инфраструктуры Арктики к процессам таяния многолетней мерзлоты, будет утвержден до конца года, заявил глава... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T14:38+0300

2025-05-21T14:38+0300

2025-05-21T14:38+0300

экономика

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рф

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алексей чекунков

минвостокразвития

госдума

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. План мероприятий, направленных на адаптацию инфраструктуры Арктики к процессам таяния многолетней мерзлоты, будет утвержден до конца года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках правительственного часа в Госдуме, посвященного социально-экономическому и инфраструктурному развитию Арктики. Ранее Чекунков говорил, что Минвостокразвития по поручению президента РФ готовит ряд мероприятий, направленных на адаптацию арктической инфраструктуры к процессам таяния многолетней мерзлоты. "По поручению президента России до конца года будет утвержден план мероприятий по адаптации инфраструктуры к процессам таяния многолетней мерзлоты", - сказал Чекунков в среду. Министр также отметил, что по оценкам некоторых ученых потеря несущей способности грунта к 2050 году в Арктике составит до 60%. "По поручению президента нашим министерством собран реестр лучших практик жизни и хозяйствования на Севере, где одним из пяти разделов этого реестра является как раз перечень всех технологий, применяемых для мониторинга, для реагирования на изменения мерзлоты. Такие технологии существуют в таких городах, как Норильск, как Салехард", - добавил он. "Для магистральных и промышленных объектов нашими крупными компаниями реализуются системы, которые позволяют стабилизировать грунты и сравнительно экономически эффективно противостоять вот этим изменениям", - рассказал также Чекунков. По его словам, в плане адаптации к изменениям многолетней мерзлоты будет собраны системно весь перечень мер мониторинга и предупреждения рисков, а также реагирования по всем направлениям на изменения многолетней мерзлоты.

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россия, арктика, рф, норильск, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума