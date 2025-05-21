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Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США
Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США
Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей по иранской ядерной программе, а также в диалоге Ирана с США на... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:50+0300
2025-05-21T13:50+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей по иранской ядерной программе, а также в диалоге Ирана с США на текущем этапе, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "К сожалению, далеко не все в США разделяют мнение о поиске мирного решения по Ирану. Надеемся, что здравый смысл возобладает", - сказал Венедиктов. "Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей вокруг иранской ядерной программы и в диалоге Ирана с США на нынешнем этапе", - подчеркнул он. Российская сторона внесла существенный вклад при разработке Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 года, и в рамках многосторонних усилий по восстановлению "ядерной сделки", отметил Венедиктов. "Поэтому у нас соответствующий опыт имеется", - добавил замсекретаря СБ РФ. "Рассчитываем, что Тегерану и Вашингтону удастся найти решения для деэскалации напряженности и снятия односторонних санкций с Ирана. При этом исходим из того, что "евротройка" воздержится от провокационных шагов, включая язык ультиматумов и необоснованного давления", - отметил Венедиктов.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, США
Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США
Венедиктов: Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США по ИЯП
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей по иранской ядерной программе, а также в диалоге Ирана с США на текущем этапе, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"К сожалению, далеко не все в США разделяют мнение о поиске мирного решения по Ирану. Надеемся, что здравый смысл возобладает", - сказал Венедиктов.
"Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей вокруг иранской ядерной программы и в диалоге Ирана с США на нынешнем этапе", - подчеркнул он.
Российская сторона внесла существенный вклад при разработке Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 года, и в рамках многосторонних усилий по восстановлению "ядерной сделки", отметил Венедиктов. "Поэтому у нас соответствующий опыт имеется", - добавил замсекретаря СБ РФ.
"Рассчитываем, что Тегерану и Вашингтону удастся найти решения для деэскалации напряженности и снятия односторонних санкций с Ирана. При этом исходим из того, что "евротройка" воздержится от провокационных шагов, включая язык ультиматумов и необоснованного давления", - отметил Венедиктов.
Президент Ирана оценил возможность достижения сделки с США