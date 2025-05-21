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В Италии обязали Dior выделить компенсацию жертвам трудовой эксплуатации - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В Италии обязали Dior выделить компенсацию жертвам трудовой эксплуатации
В Италии обязали Dior выделить компенсацию жертвам трудовой эксплуатации - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Италии обязали Dior выделить компенсацию жертвам трудовой эксплуатации
Итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) по результатам расследования в отношении модного дома Dior не выявило никаких нарушений,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:01+0300
2025-05-21T12:01+0300
экономика
бизнес
италия
dior
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) по результатам расследования в отношении модного дома Dior не выявило никаких нарушений, но согласилось с инициативой компании и обязало ее выделить 2 миллиона евро в течение пяти лет в пользу жертв трудовой эксплуатации, говорится в заявлении регулятора. Летом прошлого года подрядчик итальянского подразделения Dior оказался под следствием по статье об эксплуатации труда при организации производства люксовых сумок. Речь шла о двух фирмах, которые шили изделия по субподряду. На них работали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев. Себестоимость изготовления премиальных сумок составляла всего 53 евро (при розничной цене в 2,6 тысячи). Агентство Рейтер тогда сообщало, что Dior заявлял о сотрудничестве с властями в связи с расследованием. "Итальянская антимонопольная служба завершила расследование, начатое в июле 2024 года в отношении Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. и Manufactures Dior S.r.l., не установив никаких нарушений, но приняв и сделав обязательными предложенные компаниями меры... Обязательства, принятые управлением, включают выделение 2 миллионов евро в течение 5 лет на финансирование целевых инициатив... направленных на выявление жертв трудовой эксплуатации", - говорится в релизе. Отмечается, что финансирование целевых инициатив открыто и для других модных домов, которые производят свою продукцию в Италии. Прочие обязательства для Dior включают предоставление жертвам трудовой эксплуатации защиты, обучения, поддержки и социальной и производственной интеграции, а также пересмотр заявлений об этике и социальной ответственности, новые протоколы проверки и мониторинга поставщиков и усиление внутреннего надзора, отмечается в релизе. Там же уточняется, что расследование было начато в связи с "потенциально ложными" заявлениями об этике и социальной ответственности, в частности, об условиях труда и соблюдении законодательства некоторыми поставщиками кожаных изделий.
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бизнес, италия, dior
Экономика, Бизнес, ИТАЛИЯ, Dior
12:01 21.05.2025
 
В Италии обязали Dior выделить компенсацию жертвам трудовой эксплуатации

В Италии обязали Dior выделить 2 миллиона евро жертвам трудовой эксплуатации

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкDior
Dior - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) по результатам расследования в отношении модного дома Dior не выявило никаких нарушений, но согласилось с инициативой компании и обязало ее выделить 2 миллиона евро в течение пяти лет в пользу жертв трудовой эксплуатации, говорится в заявлении регулятора.
Летом прошлого года подрядчик итальянского подразделения Dior оказался под следствием по статье об эксплуатации труда при организации производства люксовых сумок. Речь шла о двух фирмах, которые шили изделия по субподряду. На них работали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев. Себестоимость изготовления премиальных сумок составляла всего 53 евро (при розничной цене в 2,6 тысячи). Агентство Рейтер тогда сообщало, что Dior заявлял о сотрудничестве с властями в связи с расследованием.
"Итальянская антимонопольная служба завершила расследование, начатое в июле 2024 года в отношении Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. и Manufactures Dior S.r.l., не установив никаких нарушений, но приняв и сделав обязательными предложенные компаниями меры... Обязательства, принятые управлением, включают выделение 2 миллионов евро в течение 5 лет на финансирование целевых инициатив... направленных на выявление жертв трудовой эксплуатации", - говорится в релизе.
Отмечается, что финансирование целевых инициатив открыто и для других модных домов, которые производят свою продукцию в Италии.
Прочие обязательства для Dior включают предоставление жертвам трудовой эксплуатации защиты, обучения, поддержки и социальной и производственной интеграции, а также пересмотр заявлений об этике и социальной ответственности, новые протоколы проверки и мониторинга поставщиков и усиление внутреннего надзора, отмечается в релизе.
Там же уточняется, что расследование было начато в связи с "потенциально ложными" заявлениями об этике и социальной ответственности, в частности, об условиях труда и соблюдении законодательства некоторыми поставщиками кожаных изделий.
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