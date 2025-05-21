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СМИ: британские дипломаты использовали чат-бот Стармера для переговоров

СМИ: британские дипломаты использовали чат-бот Стармера для переговоров - 21.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: британские дипломаты использовали чат-бот Стармера для переговоров

Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T01:53+0300

2025-05-21T01:53+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним по вопросу перезагрузки отношений Евросоюза с Лондоном, пишет британская газета Telegraph. В понедельник в Лондоне состоялся саммит Евросоюз - Великобритания, в рамках которого стороны обсуждали соглашение о перезагрузке отношений, в которое также вошел договор о сотрудничестве в области безопасности. По сообщениям СМИ, из-за многочисленных разногласий стороны смогли согласовать финальный текст в последние часы перед саммитом. "Европейские дипломаты использовали чат-бот с искусственным интеллектом, созданный по образу Кира Стармера, для подготовки к 11-часовым переговорам по соглашению о перезагрузке условий Brexit... Модели искусственного интеллекта использовались для проверки потенциальных ответов... Сотни вопросов были заданы виртуальной модели Кира... Ее система генерирует ответы, используя данные, собранные из предыдущих публичных заявлений премьер-министра и других политиков", - говорится в сообщении. По данным газеты, среди тех, кто использовал этот чат-бот в последние часы обсуждения соглашения, были чиновники, связанные с правительствами Испании и Словении. Газета пишет, что дипломаты обменивались сотнями сообщений с чат-ботом, разыгрывая встречу со Стармером. Кроме того, как утверждает Telegraph, в настоящее время ведется разработка других версий чат-бота, которые помогут европейцам общаться с администрацией президента США Дональда Трампа. Также рассматривается возможность создания таких моделей для коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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мировая экономика, общество , великобритания, лондон, москва, кир стармер, дональд трамп, владимир путин, ес