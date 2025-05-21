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Доллар слабеет на снижении доверия к политике США
Доллар слабеет на снижении доверия к политике США - 21.05.2025, ПРАЙМ
Доллар слабеет на снижении доверия к политике США
Стоимость доллара опускается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на снижении доверия рынков к политике США, свидетельствуют... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T17:30+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на снижении доверия рынков к политике США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1338 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1285 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 143,84 иены со 144,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,44%, до 99,59 пункта. Американская валюта дешевеет к евро третью торговую сессию подряд, к иене - седьмую. "Заметное снижение стоимости доллара противоречит здравому смыслу, однако оно говорит о том, что финансовые рынки теряют доверие к политике США", - цитирует агентство Блумберг стратега Brown Brothers Harriman Эльяса Хаддада (Elias Haddad). Эксперт также отметил, что растущие риски стагфляции, а также "неявная поддержка администрацией Трампа более слабой валюты" также оказывают давление на доллар.
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рынок, сша
Доллар слабеет на снижении доверия к политике США
Доллар дешевеет к евро и иене на снижении доверия к политике США
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на снижении доверия рынков к политике США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1338 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1285 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 143,84 иены со 144,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,44%, до 99,59 пункта.
Американская валюта дешевеет к евро третью торговую сессию подряд, к иене - седьмую.
"Заметное снижение стоимости доллара противоречит здравому смыслу, однако оно говорит о том, что финансовые рынки теряют доверие к политике США", - цитирует агентство Блумберг стратега Brown Brothers Harriman Эльяса Хаддада (Elias Haddad).
Эксперт также отметил, что растущие риски стагфляции, а также "неявная поддержка администрацией Трампа более слабой валюты" также оказывают давление на доллар.
Фунт стерлингов дорожает к доллару на данных об инфляции в Британии