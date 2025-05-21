Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/ekonomika-857803702.html
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов - 21.05.2025, ПРАЙМ
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T21:25+0300
2025-05-21T21:25+0300
экономика
михаил ульянов
ес
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
ВЕНА, 21 мая - ПРАЙМ. Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Выступая в рамках сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию "Общие прения", дипломат отметил, что российская сторона выступает категорически против односторонних нелегитимных санкций, вводимых в обход Совета Безопасности ООН и наносящих особый вред антикриминальному сотрудничеству государств. Москва полностью разделяет коллективное заявление ряда стран о пагубных последствиях односторонних принудительных мер и призывает все государства отказаться от их применения. "В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны. Если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой негодную и незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Причем это оружие зачастую оказывается обоюдоострым. Например, Европейский союз ввел против России уже 17 пакетов экономических санкций. И что же? Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4%, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно", - сказал Ульянов. При этом, по словам постпреда, ЕС не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер. "Вряд ли можно ожидать, что в результате экономика этих стран пойдет на поправку", - заключил дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250521/sanktsii-857792686.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил ульянов, ес, россия, санкции против рф
Экономика, Михаил Ульянов, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
21:25 21.05.2025
 
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов

Ульянов: российская кономика растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 21 мая - ПРАЙМ. Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Выступая в рамках сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию "Общие прения", дипломат отметил, что российская сторона выступает категорически против односторонних нелегитимных санкций, вводимых в обход Совета Безопасности ООН и наносящих особый вред антикриминальному сотрудничеству государств. Москва полностью разделяет коллективное заявление ряда стран о пагубных последствиях односторонних принудительных мер и призывает все государства отказаться от их применения.
"В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны. Если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой негодную и незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Причем это оружие зачастую оказывается обоюдоострым. Например, Европейский союз ввел против России уже 17 пакетов экономических санкций. И что же? Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4%, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно", - сказал Ульянов.
При этом, по словам постпреда, ЕС не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер. "Вряд ли можно ожидать, что в результате экономика этих стран пойдет на поправку", - заключил дипломат.
Презентация нового военного самолета Checkmate - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Санкции не мешают производству российской военной техники, заявил эксперт
15:11
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМихаил УльяновЕСРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала