https://1prime.ru/20250521/ekonomika-857803702.html
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов - 21.05.2025, ПРАЙМ
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T21:25+0300
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экономика
михаил ульянов
ес
россия
санкции против рф
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ВЕНА, 21 мая - ПРАЙМ. Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Выступая в рамках сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию "Общие прения", дипломат отметил, что российская сторона выступает категорически против односторонних нелегитимных санкций, вводимых в обход Совета Безопасности ООН и наносящих особый вред антикриминальному сотрудничеству государств. Москва полностью разделяет коллективное заявление ряда стран о пагубных последствиях односторонних принудительных мер и призывает все государства отказаться от их применения. "В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны. Если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой негодную и незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Причем это оружие зачастую оказывается обоюдоострым. Например, Европейский союз ввел против России уже 17 пакетов экономических санкций. И что же? Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4%, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно", - сказал Ульянов. При этом, по словам постпреда, ЕС не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер. "Вряд ли можно ожидать, что в результате экономика этих стран пойдет на поправку", - заключил дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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михаил ульянов, ес, россия, санкции против рф
Экономика, Михаил Ульянов, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС, заявил Ульянов
Ульянов: российская кономика растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза
ВЕНА, 21 мая - ПРАЙМ. Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Выступая в рамках сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию "Общие прения", дипломат отметил, что российская сторона выступает категорически против односторонних нелегитимных санкций, вводимых в обход Совета Безопасности ООН и наносящих особый вред антикриминальному сотрудничеству государств. Москва полностью разделяет коллективное заявление ряда стран о пагубных последствиях односторонних принудительных мер и призывает все государства отказаться от их применения.
"В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны. Если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой негодную и незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Причем это оружие зачастую оказывается обоюдоострым. Например, Европейский союз ввел против России уже 17 пакетов экономических санкций. И что же? Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4%, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно", - сказал Ульянов.
При этом, по словам постпреда, ЕС не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер. "Вряд ли можно ожидать, что в результате экономика этих стран пойдет на поправку", - заключил дипломат.
Санкции не мешают производству российской военной техники, заявил эксперт
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.