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Эксперт рассказал, сколько золота может стоить платина в Китае - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, сколько золота может стоить платина в Китае
Эксперт рассказал, сколько золота может стоить платина в Китае - 21.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько золота может стоить платина в Китае
Доля платиновых украшений на ювелирном рынке в Китае может достичь 50% в течение года, если цены на золото не скорректируются, при этом стоимость платины может... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T07:16+0300
2025-05-21T07:16+0300
экономика
мировая экономика
финансы
китай
москва
кнр
евгений миронюк
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Доля платиновых украшений на ювелирном рынке в Китае может достичь 50% в течение года, если цены на золото не скорректируются, при этом стоимость платины может вырасти на 20-30%, до 1 200-1 300 долларов за унцию, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Китайские ювелиры и инвесторы импортировали 11,5 тонн платины в апреле, что является самым большим показателем за год, благодаря относительной стабильности цен по сравнению с дорожающим и волатильным золотом, сообщило во вторник агентство Блумберг. В материале отмечается, что количество розничных продавцов платины на рынке Китая в течение месяца утроилось. С начала года стоимость золота увеличилась на 22% - с 2 669 доллара за тройскую унцию до примерно 3 250 долларов, при этом котировки драгоценного металла неоднократно обновляли рекордные значения, максимально поднимавшись до 3 509,9 доллара. Платина за тот же период выросла более чем на 12% и торгуется в районе 1 050 долларов за унцию. "В Китае, крупнейшем потребителе, доля платиновых украшений выросла до 45%. Ожидаю, что, если цены на золото не скорректируются, (доля - ред.) вырастет до 50% уже на горизонте года. При этом цена платины может вырасти на 20-30%, до 1200–1300 долларов на горизонте 12 месяцев. Динамика стоимости драгоценных металлов, помимо золота, будет догоняющей, и это касается не только платины", - прокомментировал аналитик рост поставок платины в КНР. По его словам, на стоимость платины влияли политическая нестабильность и перебои с поставками в основных регионах производства платины, таких как ЮАР и Россия, однако цена платины находится лишь чуть выше средней за последние несколько лет. Текущий спрос на платину подстегивает в том числе ювелирная промышленность, что отражает статистика спроса со стороны Китая. Кроме того, 40-50% всего произведенного драгметалла используется в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, но рост доли электромобилей и гибридов, при производстве которых почти не применяются металлы платиновой группы, продолжается, хотя и замедлился. Остальной промышленный спрос, включая химическую и электронную отрасли, составляет еще 25% от глобального потребления металла, заключил Миронюк.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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мировая экономика, финансы, китай, москва, кнр, евгений миронюк, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, МОСКВА, КНР, Евгений Миронюк, "БКС Мир инвестиций"
07:16 21.05.2025
 
Эксперт рассказал, сколько золота может стоить платина в Китае

Эксперт Миронюк: доля платиновых украшений в Китае может достичь 50% в течение года

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Доля платиновых украшений на ювелирном рынке в Китае может достичь 50% в течение года, если цены на золото не скорректируются, при этом стоимость платины может вырасти на 20-30%, до 1 200-1 300 долларов за унцию, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Китайские ювелиры и инвесторы импортировали 11,5 тонн платины в апреле, что является самым большим показателем за год, благодаря относительной стабильности цен по сравнению с дорожающим и волатильным золотом, сообщило во вторник агентство Блумберг. В материале отмечается, что количество розничных продавцов платины на рынке Китая в течение месяца утроилось.
С начала года стоимость золота увеличилась на 22% - с 2 669 доллара за тройскую унцию до примерно 3 250 долларов, при этом котировки драгоценного металла неоднократно обновляли рекордные значения, максимально поднимавшись до 3 509,9 доллара. Платина за тот же период выросла более чем на 12% и торгуется в районе 1 050 долларов за унцию.
"В Китае, крупнейшем потребителе, доля платиновых украшений выросла до 45%. Ожидаю, что, если цены на золото не скорректируются, (доля - ред.) вырастет до 50% уже на горизонте года. При этом цена платины может вырасти на 20-30%, до 1200–1300 долларов на горизонте 12 месяцев. Динамика стоимости драгоценных металлов, помимо золота, будет догоняющей, и это касается не только платины", - прокомментировал аналитик рост поставок платины в КНР.
По его словам, на стоимость платины влияли политическая нестабильность и перебои с поставками в основных регионах производства платины, таких как ЮАР и Россия, однако цена платины находится лишь чуть выше средней за последние несколько лет.
Текущий спрос на платину подстегивает в том числе ювелирная промышленность, что отражает статистика спроса со стороны Китая. Кроме того, 40-50% всего произведенного драгметалла используется в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, но рост доли электромобилей и гибридов, при производстве которых почти не применяются металлы платиновой группы, продолжается, хотя и замедлился. Остальной промышленный спрос, включая химическую и электронную отрасли, составляет еще 25% от глобального потребления металла, заключил Миронюк.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыКИТАЙМОСКВАКНРЕвгений Миронюк"БКС Мир инвестиций"
 
 
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