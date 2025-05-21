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Эксперт рассказал, как жара влияет на ход электромобиля

Эксперт рассказал, как жара влияет на ход электромобиля - 21.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как жара влияет на ход электромобиля

Жаркая погода выше 25 градусов снижает запас хода электромобиля почти на 3%, выше 30 градусов - на 5%, а выше 38 градусов - на треть заявленного хода, рассказал | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T07:55+0300

2025-05-21T07:55+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Жаркая погода выше 25 градусов снижает запас хода электромобиля почти на 3%, выше 30 градусов - на 5%, а выше 38 градусов - на треть заявленного хода, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "На эксплуатацию электромобилей влияют погодные условия. Жаркая погода не представляет опасности для использования электрокара летом, однако высокие температуры снижают запас хода и энергоэффективность, ускоряют износ литий-ионных батарей. Оптимальной погодой для эффективной работы считается диапазон 20-25 градусов. Такая температура обеспечивает максимальную производительность аккумулятора, увеличивает запас хода и сокращает время зарядки. При температуре выше 25 градусов запас хода автомобиля снижается почти до 3%, при 30 градусах – на 5%, а при температуре свыше 38 градусов электромобили теряют до трети заявленного хода", - пояснил Мишин. Эксперт отметил, что в жаркую погоду днем водителям стоит парковаться и заряжаться в затененных местах, а при температуре больше 35 градусов заряжать электромобиль лучше всего поздно вечером или в ночное время, когда спадает жара. При перегреве аккумулятора время зарядки увеличивается на 20-30%. Это снижает мощность батареи, ее срок службы и увеличивает стоимость содержания электромобиля. Кроме того, владельцам электрокаров следует избегать зарядки до 100% вне зависимости от погоды, это также сокращает срок службы. Лучше заряжать аккумулятор до уровня от 30% до 90%. Мишин также рекомендует заранее охлаждать салон, пользоваться эко-режимом во время езды и хотя бы раз в месяц проверять уровень давления в шинах. Продлить запас хода поможет и плавный разгон с оптимальным скоростным режимом до 90 км/ч, движение без резких поворотов и торможений.

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бизнес, общество , здоровье, москва