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Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России
Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России
Спрос на ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционеров в России в апреле 2025 года вырос в сравнении с апрелем прошлого года на 85%, подсчитали... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:47+0300
2025-05-21T03:47+0300
москва
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Спрос на ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционеров в России в апреле 2025 года вырос в сравнении с апрелем прошлого года на 85%, подсчитали специалисты сервиса "Профи.ру". "Рост спроса на ремонт и обслуживание кондиционеров объясняется не только сезонным потеплением, но и стремлением россиян заблаговременно подготовиться к жаре. Лето 2024 года стало самым жарким в Северном полушарии за всю историю метеонаблюдений. Многие столкнулись с поломками техники в пик сезона, когда найти мастера было сложно. Теперь люди стараются действовать на опережение, чтобы избежать дискомфорта и неожиданных затрат", – рассказала РИА Недвижимость глава поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова. Кроме того, по данным сервиса, в апреле количество запросов на ремонт холодильников увеличилось на 32% по сравнению с прошлым годом, сантехники – на 20%. Мастеров по ремонту окон и полов искали на 23% чаще, электриков – на 14%, специалистов по стиральным машинам – на 9%.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва
МОСКВА
03:47 21.05.2025
 
Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России

"Профи.ру": спрос на ремонт кондиционеров в России в апреле вырос на 85%

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Спрос на ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционеров в России в апреле 2025 года вырос в сравнении с апрелем прошлого года на 85%, подсчитали специалисты сервиса "Профи.ру".
"Рост спроса на ремонт и обслуживание кондиционеров объясняется не только сезонным потеплением, но и стремлением россиян заблаговременно подготовиться к жаре. Лето 2024 года стало самым жарким в Северном полушарии за всю историю метеонаблюдений. Многие столкнулись с поломками техники в пик сезона, когда найти мастера было сложно. Теперь люди стараются действовать на опережение, чтобы избежать дискомфорта и неожиданных затрат", – рассказала РИА Недвижимость глава поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова.
Кроме того, по данным сервиса, в апреле количество запросов на ремонт холодильников увеличилось на 32% по сравнению с прошлым годом, сантехники – на 20%. Мастеров по ремонту окон и полов искали на 23% чаще, электриков – на 14%, специалистов по стиральным машинам – на 9%.
 
МОСКВА
 
 
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