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Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России

Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России - 21.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте спроса на ремонт кондиционеров в России

Спрос на ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционеров в России в апреле 2025 года вырос в сравнении с апрелем прошлого года на 85%, подсчитали... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:47+0300

2025-05-21T03:47+0300

2025-05-21T03:47+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Спрос на ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционеров в России в апреле 2025 года вырос в сравнении с апрелем прошлого года на 85%, подсчитали специалисты сервиса "Профи.ру". "Рост спроса на ремонт и обслуживание кондиционеров объясняется не только сезонным потеплением, но и стремлением россиян заблаговременно подготовиться к жаре. Лето 2024 года стало самым жарким в Северном полушарии за всю историю метеонаблюдений. Многие столкнулись с поломками техники в пик сезона, когда найти мастера было сложно. Теперь люди стараются действовать на опережение, чтобы избежать дискомфорта и неожиданных затрат", – рассказала РИА Недвижимость глава поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова. Кроме того, по данным сервиса, в апреле количество запросов на ремонт холодильников увеличилось на 32% по сравнению с прошлым годом, сантехники – на 20%. Мастеров по ремонту окон и полов искали на 23% чаще, электриков – на 14%, специалистов по стиральным машинам – на 9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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