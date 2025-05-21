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Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов - 21.05.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:33+0300
2025-05-21T09:33+0300
мошенничество
технологии
россия
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минпросвещения
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств, пытаются похитить персональные данные и средства граждан. "В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ. Мошенники звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из SMS, перейти по ссылке. "Таким образом преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям", - отметили в министерстве. Там добавили, что Рособрнадзор и Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону. "Если поступил подозрительный звонок, необходимо прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.
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технологии, россия, рф, минпросвещения
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минпросвещения
09:33 21.05.2025
 
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов

Минпросвещения: мошенники, представляясь экзаменационной комиссией, похищают данные

© fotolia.com / japolia%Телефонное мошенничество
%Телефонное мошенничество - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© fotolia.com / japolia
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств, пытаются похитить персональные данные и средства граждан.
"В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.
Мошенники звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из SMS, перейти по ссылке.
"Таким образом преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям", - отметили в министерстве.
Там добавили, что Рособрнадзор и Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону.
"Если поступил подозрительный звонок, необходимо прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.
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