https://1prime.ru/20250521/ekzamen-857776757.html

Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов

Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов - 21.05.2025, ПРАЙМ

Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:33+0300

2025-05-21T09:33+0300

2025-05-21T09:33+0300

мошенничество

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минпросвещения

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств, пытаются похитить персональные данные и средства граждан. "В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ. Мошенники звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из SMS, перейти по ссылке. "Таким образом преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям", - отметили в министерстве. Там добавили, что Рособрнадзор и Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону. "Если поступил подозрительный звонок, необходимо прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250515/ekzamen-857525281.html

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технологии, россия, рф, минпросвещения