https://1prime.ru/20250521/ekzamen-857776757.html
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов - 21.05.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:33+0300
2025-05-21T09:33+0300
2025-05-21T09:33+0300
мошенничество
технологии
россия
рф
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/76410/04/764100491_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_16f19da35e667ed6911e7774b9247de9.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств, пытаются похитить персональные данные и средства граждан. "В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ. Мошенники звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из SMS, перейти по ссылке. "Таким образом преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям", - отметили в министерстве. Там добавили, что Рособрнадзор и Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону. "Если поступил подозрительный звонок, необходимо прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250515/ekzamen-857525281.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76410/04/764100491_302:0:5294:3744_1920x0_80_0_0_8f07b8dcb99540197139e09fa371c336.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, минпросвещения
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минпросвещения
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов
Минпросвещения: мошенники, представляясь экзаменационной комиссией, похищают данные
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предупредили о деятельности мошенников в период экзаменационной кампании, злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств, пытаются похитить персональные данные и средства граждан.
"В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.
Мошенники звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из SMS, перейти по ссылке.
"Таким образом преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям", - отметили в министерстве.
Там добавили, что Рособрнадзор и Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону.
"Если поступил подозрительный звонок, необходимо прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.
Психолог научила, как сохранить нервы перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ