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Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 21.05.2025, ПРАЙМ

Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T19:56+0300

2025-05-21T19:56+0300

2025-05-21T19:56+0300

энергетика

эн+ груп

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "По вопросу 3 повестки дня Собрания: "Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250521/pik-857792271.html

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