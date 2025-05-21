https://1prime.ru/20250521/en-857801965.html
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 21.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T19:56+0300
2025-05-21T19:56+0300
2025-05-21T19:56+0300
энергетика
эн+ груп
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "По вопросу 3 повестки дня Собрания: "Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
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эн+ груп
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"По вопросу 3 повестки дня Собрания: "Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды