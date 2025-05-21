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Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 21.05.2025, ПРАЙМ
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T19:56+0300
2025-05-21T19:56+0300
энергетика
эн+ груп
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "По вопросу 3 повестки дня Собрания: "Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
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эн+ груп
Энергетика, Эн+ Груп
19:56 21.05.2025
 
Акционерам "Эн+ Груп" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© Tadviser"Эн+ Груп"
Эн+ Груп
© Tadviser
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"По вопросу 3 повестки дня Собрания: "Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
Строительство жилого комплекса у метро Черкизовская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды
15:03
 
ЭнергетикаЭн+ Груп
 
 
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