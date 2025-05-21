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ЕС согласовал создание кредитного инструмента для закупок вооружения - 21.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС согласовал создание кредитного инструмента для закупок вооружения
ЕС согласовал создание кредитного инструмента для закупок вооружения - 21.05.2025, ПРАЙМ
ЕС согласовал создание кредитного инструмента для закупок вооружения
Государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:23+0300
2025-05-21T14:23+0300
вооружения
финансы
мировая экономика
европа
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что страны-участницы ЕС согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов евро. По словам собеседников издания, решение было принято в понедельник, официально соглашение должно быть подписано в среду. "Наш инструмент кредитования оборонной промышленности SAFE согласован государствами-членами. Европа берет на себя большую ответственность за собственную безопасность во все более опасном мире", - написала глава ЕК в соцсети X. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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финансы, мировая экономика, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, нато, financial times
Вооружения, Финансы, Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО, Financial Times
14:23 21.05.2025
 
ЕС согласовал создание кредитного инструмента для закупок вооружения

Глава ЕК фон дер Ляйен: в ЕС согласовали создание кредитного инструмента для вооружения

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что страны-участницы ЕС согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов евро. По словам собеседников издания, решение было принято в понедельник, официально соглашение должно быть подписано в среду.
"Наш инструмент кредитования оборонной промышленности SAFE согласован государствами-членами. Европа берет на себя большую ответственность за собственную безопасность во все более опасном мире", - написала глава ЕК в соцсети X.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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12:50
 
ВооруженияФинансыМировая экономикаЕВРОПАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТОFinancial Times
 
 
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