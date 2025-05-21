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ЕС нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года
ЕС нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года - 21.05.2025, ПРАЙМ
ЕС нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года
Евросоюз в марте нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года 107,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года 107,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Поставки этого металла из России за год выросли на треть. При этом доля страны в европейском импорте увеличилась до 23% с 18% годом ранее.
Российские компании в марте поставляли никель только трем европейским странам, при этом крупнейшим покупателем была Финляндия, чей импорт подскочил за год в 1,4 раза и составил 72,3 миллиона евро. Закупки Нидерландов увеличились на пятую часть в годовом выражении - до 35,3 миллиона. В то же время покупки Эстонии остаются незначительными - лишь на 103,2 тысячи евро.
Россия была второй по поставкам никеля странам Евросоюза. Лидерство удерживают США с 117,6 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 63,9 миллиона евро.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, Евростат
ЕС нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года
ЕС в марте нарастил ввоз никеля из России до 107,6 миллиона евро
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте нарастил ввоз никеля из России до максимальных с ноября 2023 года 107,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Поставки этого металла из России за год выросли на треть. При этом доля страны в европейском импорте увеличилась до 23% с 18% годом ранее.
Российские компании в марте поставляли никель только трем европейским странам, при этом крупнейшим покупателем была Финляндия, чей импорт подскочил за год в 1,4 раза и составил 72,3 миллиона евро. Закупки Нидерландов увеличились на пятую часть в годовом выражении - до 35,3 миллиона. В то же время покупки Эстонии остаются незначительными - лишь на 103,2 тысячи евро.
Россия была второй по поставкам никеля странам Евросоюза. Лидерство удерживают США с 117,6 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 63,9 миллиона евро.