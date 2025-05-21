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Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции Великобритании

Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции Великобритании - 21.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции Великобритании

Курс евро к доллару растет в среду утром перед публикацией статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T08:36+0300

2025-05-21T08:36+0300

2025-05-21T08:36+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в среду утром перед публикацией статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1333 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1285 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 143,71 иены со 144,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,43%, до 99,6 пункта. В среду позднее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные по инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 3,3% с уровня марта в 2,6%.

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рынок, великобритания, москва, сша