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В Германии в 2024 году закрылись почти 200 тысяч предприятий - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии в 2024 году закрылись почти 200 тысяч предприятий
В Германии в 2024 году закрылись почти 200 тысяч предприятий - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Германии в 2024 году закрылись почти 200 тысяч предприятий
Показатель закрытия предприятий увеличился в Германии на 16% в 2024 году по сравнению с годом ранее и составил почти 200 тысяч случаев, более высокое значение в | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:49+0300
2025-05-21T13:49+0300
экономика
бизнес
промышленность
германия
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Показатель закрытия предприятий увеличился в Германии на 16% в 2024 году по сравнению с годом ранее и составил почти 200 тысяч случаев, более высокое значение в последний раз регистрировалось в 2011 году, следует из совместного исследования Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) и немецкой кредитной компании Creditreform. "Количество закрытий предприятий в 2024 году увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности 196 100 предприятий по всей Германии прекратили свою деятельность – самый высокий показатель с 2011 года, когда многие предприятия были вынуждены закрыться в результате финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе на сайте ZEW. Проблема затрагивает все сферы немецкой экономики, свидетельствуют результаты исследования. Наибольший рост этого показателя (на 26%) зарегистрирован в энергоемких отраслях промышленности ФРГ, где в 2024 году закрылись около тысячи предприятий, отмечается в статье. Резко (на 24%) увеличилось и число закрытий компаний в секторе высокотехнологичных услуг, где за год прекратили действовать около 14 тысяч предприятий. Кроме того, был обновлен антирекорд более чем двадцатилетней давности по закрытию химических и фармацевтических компаний: 360 предприятий этих отраслей остановили работу в прошлом году, сообщает Центр исследований экономики Европы. "Экономическая ситуация в Германии в настоящее время характеризуется высокой геополитической неопределенностью. К этому следует добавить жесткую конкуренцию на мировых рынках, с которой сталкиваются немецкие компании, чрезмерную бюрократию и нехватку квалифицированных кадров по демографическим причинам", - приводят исследователи причины закрытия немецких предприятий. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Во вторник постпредство РФ при ЕС заявило РИА Новости, что санкции ЕС стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе, и в частности, стагнации экономики "локомотива" ЕС, Германии.
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бизнес, промышленность, германия, ес
Экономика, Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ЕС
13:49 21.05.2025
 
В Германии в 2024 году закрылись почти 200 тысяч предприятий

EW: число закрытий предприятий в Германии в 2024 году выросло на 16%

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Показатель закрытия предприятий увеличился в Германии на 16% в 2024 году по сравнению с годом ранее и составил почти 200 тысяч случаев, более высокое значение в последний раз регистрировалось в 2011 году, следует из совместного исследования Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) и немецкой кредитной компании Creditreform.
"Количество закрытий предприятий в 2024 году увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности 196 100 предприятий по всей Германии прекратили свою деятельность – самый высокий показатель с 2011 года, когда многие предприятия были вынуждены закрыться в результате финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе на сайте ZEW.
Проблема затрагивает все сферы немецкой экономики, свидетельствуют результаты исследования. Наибольший рост этого показателя (на 26%) зарегистрирован в энергоемких отраслях промышленности ФРГ, где в 2024 году закрылись около тысячи предприятий, отмечается в статье. Резко (на 24%) увеличилось и число закрытий компаний в секторе высокотехнологичных услуг, где за год прекратили действовать около 14 тысяч предприятий.
Кроме того, был обновлен антирекорд более чем двадцатилетней давности по закрытию химических и фармацевтических компаний: 360 предприятий этих отраслей остановили работу в прошлом году, сообщает Центр исследований экономики Европы.
"Экономическая ситуация в Германии в настоящее время характеризуется высокой геополитической неопределенностью. К этому следует добавить жесткую конкуренцию на мировых рынках, с которой сталкиваются немецкие компании, чрезмерную бюрократию и нехватку квалифицированных кадров по демографическим причинам", - приводят исследователи причины закрытия немецких предприятий.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
Во вторник постпредство РФ при ЕС заявило РИА Новости, что санкции ЕС стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе, и в частности, стагнации экономики "локомотива" ЕС, Германии.
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