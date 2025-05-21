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Парламент Ирана одобрил законопроект о стратегическом партнерстве с Россией

Парламент Ирана одобрил законопроект о стратегическом партнерстве с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ

Парламент Ирана одобрил законопроект о стратегическом партнерстве с Россией

Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, передает агентство Fars. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:53+0300

2025-05-21T09:53+0300

2025-05-21T10:37+0300

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ТЕГЕРАН, 21 мая – ПРАЙМ. Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, передает агентство Fars."Депутаты парламента одобрили общие положения законопроекта о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией", - говорится в сообщении агентства.По информации другого иранского информационного агентства, IRNA, из общего числа 290 депутатов меджлиса в день голосования присутствовали 212 человек, из которых 191 член проголосовал "за", 8 - "против", а еще трое воздержались.Следующая и последняя после одобрения меджлисом этого законопроекта ступень на пути к вступлению договора в силу в Иране - утверждение законопроекта Советом стражей конституции исламской республики, специальным надзорным органом, в функции которого входит в том числе проверка законопроектов на соответствие иранской конституции и нормам ислама. Российская же сторона ранее сообщала о завершении процедур по ратификации договора.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был направлен в иранский парламент в начале мая. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, договор активно проходит стадии, необходимые для его ратификации.Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

https://1prime.ru/20250520/neftetanker-857767735.html

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россия, иран, тегеран, масуд пезешкиан, мид, москва