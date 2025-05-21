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ФАС выдала предупреждение "дочке" фармкомпании "Анджелини"
ФАС выдала предупреждение "дочке" фармкомпании "Анджелини" - 21.05.2025, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждение "дочке" фармкомпании "Анджелини"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" международной фармкомпании "Анджелини" в связи с необоснованными требованиями к... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:34+0300
2025-05-21T10:34+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" международной фармкомпании "Анджелини" в связи с необоснованными требованиями к деловым партнерам, сообщило ведомство. Как указывается, ранее в ведомство поступило обращение ООО "Фармкомплект" по вопросу необоснованного отказа ООО "Анджелини Фарма Рус" от заключения договора поставки препарата "Тантум Роза" в отдельных лекарственных формах. "ФАС выдала предупреждение "дочке" международной фармкомпании "Анджелини". Служба выявила экономически и технологически необоснованные требования в коммерческой политике компании", - говорится в сообщении. Согласно материалам ФАС, основанием стали экономически и технологически необоснованные требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок, которые содержались в коммерческой политике компании. По мнению ведомства, такие действия ООО "Анджелини Фарма Рус" могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Отмечается, что служба предупредила компанию о необходимости исключить указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке ООО "Фармкомплект". "Срок исполнения предупреждения – 60 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавляется в сообщении.
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бизнес, фас рф
ФАС выдала предупреждение "дочке" фармкомпании "Анджелини"
ФАС выдала предупреждение "дочке" международной фармкомпании "Анджелини"
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" международной фармкомпании "Анджелини" в связи с необоснованными требованиями к деловым партнерам, сообщило ведомство.
Как указывается, ранее в ведомство поступило обращение ООО "Фармкомплект" по вопросу необоснованного отказа ООО "Анджелини Фарма Рус" от заключения договора поставки препарата "Тантум Роза" в отдельных лекарственных формах.
"ФАС выдала предупреждение "дочке" международной фармкомпании "Анджелини". Служба выявила экономически и технологически необоснованные требования в коммерческой политике компании", - говорится в сообщении.
Согласно материалам ФАС, основанием стали экономически и технологически необоснованные требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок, которые содержались в коммерческой политике компании. По мнению ведомства, такие действия ООО "Анджелини Фарма Рус" могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Отмечается, что служба предупредила компанию о необходимости исключить указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке ООО "Фармкомплект".
"Срок исполнения предупреждения – 60 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавляется в сообщении.
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