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ФАС направила запросы производителям мяса птицы и свинины для анализа цен

ФАС направила запросы производителям мяса птицы и свинины для анализа цен - 21.05.2025, ПРАЙМ

ФАС направила запросы производителям мяса птицы и свинины для анализа цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и свинины для оценки обоснованности установления ими... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T19:58+0300

2025-05-21T19:58+0300

2025-05-21T19:58+0300

экономика

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и свинины для оценки обоснованности установления ими оптово-отпускных цен на продукцию, сообщили в ведомстве. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и свинины. Служба оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении. Так, 13 компаний должны предоставить ведомству информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. В перечень компаний вошли "Черкизово", "ГАП Ресурс", "Приосколье", ГК "Дамате", ГК "Русагро", "Мираторг", "Сибагро", "Гвардия", "Камский бекон", "Знаменский СГЦ", "РКЗ-Тавр", "Агрокомплекс" и "МПП Южное". В службе добавили, что в случаях повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года ведомство также запросило информацию о его причинах. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования. В свою очередь научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы Экономического факультета МГУ им. Ломоносова Татьяна Басова поделилась мнением с РИА Новости, что новые запросы ФАС России вызваны предшествующими мерами по контролю за ценообразованием в оптовом сегменте продаж мясной продукции. "Осенью 2023 года аналогичная ситуация с ростом цен уже исследовалась антимонопольным органом", - добавила она. Тогда в результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении оптово-отпускной стоимости, торговым сетям было рекомендовано соразмерно снижать цены. Теперь товарные рынки мясной продукции снова в фокусе внимания ФАС России, отмечает эксперт. Есть вероятность, что количество привлекаемых к ответственному ценообразованию компаний будет постепенно пополняться, предположила Басова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, мясо птицы, свинина