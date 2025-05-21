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Поступления от налога на богатых за январь-март выросли на 40%
Поступления от налога на богатых за январь-март выросли на 40% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Поступления от налога на богатых за январь-март выросли на 40%
Поступления НДФЛ по повышенным ставкам в федеральный бюджет за первый квартал 2025 года выросли на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:31+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Поступления НДФЛ по повышенным ставкам в федеральный бюджет за первый квартал 2025 года выросли на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 38 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Доходы федерального бюджета за счет поступлений НДФЛ увеличились на 11 миллиардов рублей, или на 40%, и достигли 38 миллиардов рублей", - говорится в сообщении, посвященном итогам первого квартала. Доходы от НДФЛ по ставке 13% направляются в бюджеты регионов и муниципалитетов, а дополнительная часть от прогрессивных ставок поступает в федеральный бюджет. "Важно отметить, что поступления НДФЛ в федеральный бюджет продолжают носить целевой характер. Часть средств, как и раньше, будет направляться в фонд "Круг добра" на лечение детей с редкими заболеваниями", - отмечается в сообщении ФНС. По данным налогового ведомства, за январь-март в бюджеты всех уровней поступило 1,6 триллиона рублей, что на 182 миллиарда рублей, или на 13%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля НДФЛ в консолидированном бюджете РФ составляет 15%. Рост поступлений НДФЛ в ФНС объясняют несколькими факторами. В первую очередь, это увеличение зарплат, которые за январь-февраль 2025 года выросли на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Вторая причина роста - расширение прогрессивной шкалы по НДФЛ. Прогрессивная шкала подоходного налога действует в России с 2021 года, а с 1 января 2025 года она стала пятиступенчатой. Суммарный годовой доход до 2,4 миллиона рублей облагается по ставке 13%, доход от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей – по ставке 15%, доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей – по ставке 18%, доход от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – по ставке 20%, а доход свыше 50 миллионов рублей – по ставке 22%. Повышенные ставки применяются только к части дохода, которая превышает соответствующий порог. При этом Налоговый кодекс содержит исключения, которые облагаются по прежним ставкам – 13% и 15%: это доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по вкладам (с порогом перехода в 2,4 миллиона рублей), выплаты районного коэффициента и надбавки за работу в условиях Крайнего Севера, а также доходы в связи с участием в СВО (с порогом перехода в 5 миллионов рублей).
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Экономика, МОСКВА, ФНС России
Поступления от налога на богатых за январь-март выросли на 40%
ФНС: поступления НДФЛ по повышенным ставкам в бюджет за I квартал выросли на 40%
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Поступления НДФЛ по повышенным ставкам в федеральный бюджет за первый квартал 2025 года выросли на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 38 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Доходы федерального бюджета за счет поступлений НДФЛ увеличились на 11 миллиардов рублей, или на 40%, и достигли 38 миллиардов рублей", - говорится в сообщении, посвященном итогам первого квартала.
Доходы от НДФЛ по ставке 13% направляются в бюджеты регионов и муниципалитетов, а дополнительная часть от прогрессивных ставок поступает в федеральный бюджет.
"Важно отметить, что поступления НДФЛ в федеральный бюджет продолжают носить целевой характер. Часть средств, как и раньше, будет направляться в фонд "Круг добра" на лечение детей с редкими заболеваниями", - отмечается в сообщении ФНС.
По данным налогового ведомства, за январь-март в бюджеты всех уровней поступило 1,6 триллиона рублей, что на 182 миллиарда рублей, или на 13%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля НДФЛ в консолидированном бюджете РФ составляет 15%.
Рост поступлений НДФЛ в ФНС объясняют несколькими факторами. В первую очередь, это увеличение зарплат, которые за январь-февраль 2025 года выросли на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Вторая причина роста - расширение прогрессивной шкалы по НДФЛ. Прогрессивная шкала подоходного налога действует в России с 2021 года, а с 1 января 2025 года она стала пятиступенчатой. Суммарный годовой доход до 2,4 миллиона рублей облагается по ставке 13%, доход от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей – по ставке 15%, доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей – по ставке 18%, доход от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – по ставке 20%, а доход свыше 50 миллионов рублей – по ставке 22%.
Повышенные ставки применяются только к части дохода, которая превышает соответствующий порог. При этом Налоговый кодекс содержит исключения, которые облагаются по прежним ставкам – 13% и 15%: это доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по вкладам (с порогом перехода в 2,4 миллиона рублей), выплаты районного коэффициента и надбавки за работу в условиях Крайнего Севера, а также доходы в связи с участием в СВО (с порогом перехода в 5 миллионов рублей).
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