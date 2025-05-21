Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция возглавила западную партию войны, заявила Захарова - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/frantsija-857768901.html
Франция возглавила западную партию войны, заявила Захарова
Франция возглавила западную партию войны, заявила Захарова - 21.05.2025, ПРАЙМ
Франция возглавила западную партию войны, заявила Захарова
Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T01:31+0300
2025-05-21T01:31+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
украина
франция
мария захарова
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857768901.jpg?1747780313
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", - завила Захарова в ходе брифинга. По словам Захаровой, антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества. "Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, украина, франция, мария захарова, ес, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Мария Захарова, ЕС, МИД
01:31 21.05.2025
 
Франция возглавила западную партию войны, заявила Захарова

Захарова: Франция, расширяя санкции против России, возглавила западную партию войны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
"Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", - завила Захарова в ходе брифинга.
По словам Захаровой, антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества.
"Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДУКРАИНАФРАНЦИЯМария ЗахароваЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала