https://1prime.ru/20250521/frg-857803835.html
ФРГ будет тратить 3,5% от ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру
ФРГ будет тратить 3,5% от ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру - 21.05.2025, ПРАЙМ
ФРГ будет тратить 3,5% от ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру
Германия будет тратить 3,5% своего ВВП на военные закупки, а еще 1,5% на развитие инфраструктуры, которая в том числе может использоваться и в военных целях,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T21:34+0300
2025-05-21T21:34+0300
2025-05-21T21:34+0300
германия
фридрих мерц
впк
оборона
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия будет тратить 3,5% своего ВВП на военные закупки, а еще 1,5% на развитие инфраструктуры, которая в том числе может использоваться и в военных целях, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы находимся на пути к тому, чтобы взять на себя обязательство выделить 3,5% ВВП на военные закупки в соответствии с требованиями НАТО, а также дополнительно 1,5% ВВП на инфраструктуру, которая имеет военную значимость", - сказал Мерц, выступая на Дне строительной индустрии. Его слова приводит информационное агентство Блумберг. На прошлой неделе министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о согласии Германии с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран НАТО до 5% ВВП, что, по данным издания Bild, в случае с Германией соответствует свыше 215 миллиардам евро в год. Позднее издание сообщило, что Вадефуль якобы не согласовал свое заявление с Мерцем. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.
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германия, фридрих мерц, впк, оборона
ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ВПК, оборона
ФРГ будет тратить 3,5% от ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру
Мерц: ФРГ будет тратить 3,5% от ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия будет тратить 3,5% своего ВВП на военные закупки, а еще 1,5% на развитие инфраструктуры, которая в том числе может использоваться и в военных целях, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы находимся на пути к тому, чтобы взять на себя обязательство выделить 3,5% ВВП на военные закупки в соответствии с требованиями НАТО, а также дополнительно 1,5% ВВП на инфраструктуру, которая имеет военную значимость", - сказал Мерц, выступая на Дне строительной индустрии. Его слова приводит информационное агентство Блумберг.
На прошлой неделе министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о согласии Германии с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран НАТО до 5% ВВП, что, по данным издания Bild, в случае с Германией соответствует свыше 215 миллиардам евро в год. Позднее издание сообщило, что Вадефуль якобы не согласовал свое заявление с Мерцем.
Франция, Италия и Испания не поддержали план "перевооружения Европы"
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.