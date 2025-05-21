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Фунт стерлингов дорожает к доллару на данных об инфляции в Британии
Фунт стерлингов дорожает к доллару на данных об инфляции в Британии - 21.05.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дорожает к доллару на данных об инфляции в Британии
Стоимость фунта стерлингов к доллару в среду днем поднимается после публикации статистики об ускорении роста инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные... | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару в среду днем поднимается после публикации статистики об ускорении роста инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.54 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3391 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3388 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,1313 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1285 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,19 иены со 144,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 99,81 пункта. Годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали значение на уровне 3,3%. Показатель инфляции стал самым высоким с января 2024 года. В месячном выражении цены в стране выросли на 1,2% при прогнозе роста на 1,1%. Рынки также продолжают следить за новостями из США. Ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
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Экономика, Рынок, Торги, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, NBC
Фунт стерлингов дорожает к доллару на данных об инфляции в Британии
Фунт стерлингов дорожает к доллару на данных об ускорении инфляции в Британии
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару в среду днем поднимается после публикации статистики об ускорении роста инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.54 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3391 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3388 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,1313 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1285 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,19 иены со 144,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 99,81 пункта.
Годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали значение на уровне 3,3%. Показатель инфляции стал самым высоким с января 2024 года. В месячном выражении цены в стране выросли на 1,2% при прогнозе роста на 1,1%.
Рынки также продолжают следить за новостями из США. Ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне