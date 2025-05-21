https://1prime.ru/20250521/fyuchersy--857790064.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются - 21.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во среду вследствие осторожных настроений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T14:18+0300

2025-05-21T14:18+0300

2025-05-21T14:18+0300

экономика

рынок

торги

израиль

гонконг

hsbc

cnn

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83106/61/831066139_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95cff9c431135557dcfb37b5b3dafc83.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во среду вследствие осторожных настроений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,97%, до 42 357 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,71%, до 21 291,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 5 917,5 пункта. "Большинство профессиональных инвесторов все еще достаточно осторожно, и я думаю, что это правильно, учитывая экономический прогноз и политическую неопределенность, которая чрезвычайно высока", - комментирует ситуацию на рынках агентству Блумберг главный стратег по глобальному рынку HSBC Asset Management в Гонконге Джо Литтл (Joe Little). На настроения инвесторов могли повлиять и политические новости. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. Что касается корпоративных новостей, то акции американской корпорации розничной торговли Target Corporation снижаются на предторгах среды более чем на 1,5% после выхода квартальной отчетности. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,3 доллара при прогнозе аналитиков в 1,65 доллара. Выручка компании снизилась на 2,8% в годовом выражении, составив 23,846 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250519/fyuchersy--857716036.html

израиль

гонконг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, израиль, гонконг, hsbc, cnn, nasdaq composite