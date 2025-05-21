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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются - 21.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250521/fyuchersy--857790064.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются - 21.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во среду вследствие осторожных настроений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:18+0300
2025-05-21T14:18+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во среду вследствие осторожных настроений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,97%, до 42 357 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,71%, до 21 291,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,71%, до 5 917,5 пункта. "Большинство профессиональных инвесторов все еще достаточно осторожно, и я думаю, что это правильно, учитывая экономический прогноз и политическую неопределенность, которая чрезвычайно высока", - комментирует ситуацию на рынках агентству Блумберг главный стратег по глобальному рынку HSBC Asset Management в Гонконге Джо Литтл (Joe Little). На настроения инвесторов могли повлиять и политические новости. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. Что касается корпоративных новостей, то акции американской корпорации розничной торговли Target Corporation снижаются на предторгах среды более чем на 1,5% после выхода квартальной отчетности. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,3 доллара при прогнозе аналитиков в 1,65 доллара. Выручка компании снизилась на 2,8% в годовом выражении, составив 23,846 миллиарда долларов.
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рынок, торги, израиль, гонконг, hsbc, cnn, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, ИЗРАИЛЬ, ГОНКОНГ, HSBC, CNN, Nasdaq Composite
14:18 21.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в среду

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во среду вследствие осторожных настроений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,97%, до 42 357 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,71%, до 21 291,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 5 917,5 пункта.
"Большинство профессиональных инвесторов все еще достаточно осторожно, и я думаю, что это правильно, учитывая экономический прогноз и политическую неопределенность, которая чрезвычайно высока", - комментирует ситуацию на рынках агентству Блумберг главный стратег по глобальному рынку HSBC Asset Management в Гонконге Джо Литтл (Joe Little).
На настроения инвесторов могли повлиять и политические новости. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
Что касается корпоративных новостей, то акции американской корпорации розничной торговли Target Corporation снижаются на предторгах среды более чем на 1,5% после выхода квартальной отчетности. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,3 доллара при прогнозе аналитиков в 1,65 доллара. Выручка компании снизилась на 2,8% в годовом выражении, составив 23,846 миллиарда долларов.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после понижения кредитного рейтинга США
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ЭкономикаРынокТоргиИЗРАИЛЬГОНКОНГHSBCCNNNasdaq Composite
 
 
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