https://1prime.ru/20250521/gaz-857782083.html

СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России

СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России - 21.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России

Европейские чиновники и бизнесмены изучают возможности внедрения плана ЕК по запрету импорта трубопроводного газа и СПГ из России по текущим контрактам до конца | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:07+0300

2025-05-21T11:07+0300

2025-05-21T11:07+0300

энергетика

ес

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7bef02726bf71c8679d6eaa8275b0877.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники и бизнесмены изучают возможности внедрения плана ЕК по запрету импорта трубопроводного газа и СПГ из России по текущим контрактам до конца 2027 года, пишет Bloomberg.Согласно агентству, вариант введения прямых санкций был исключен из-за необходимости единодушия всех стран-членов, альтернативой может стать установление нулевой квоты на поставки.Предполагается, что это позволит европейским компаниям отказываться от контрактов с российскими поставщиками. Предложение ожидается в середине следующего месяца, а заключительные юридически обязывающие предложения будут представлены в июне.Ранее сообщалось, что ЕК планирует запретить новые сделки по импорту российского газа до конца 2025 года, а также запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из России к концу 2027 года.

https://1prime.ru/20250518/energonositeli-857690510.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, газ