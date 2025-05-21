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СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России - 21.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России
СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России - 21.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России
Европейские чиновники и бизнесмены изучают возможности внедрения плана ЕК по запрету импорта трубопроводного газа и СПГ из России по текущим контрактам до конца | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:07+0300
2025-05-21T11:07+0300
энергетика
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газ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники и бизнесмены изучают возможности внедрения плана ЕК по запрету импорта трубопроводного газа и СПГ из России по текущим контрактам до конца 2027 года, пишет Bloomberg.Согласно агентству, вариант введения прямых санкций был исключен из-за необходимости единодушия всех стран-членов, альтернативой может стать установление нулевой квоты на поставки.Предполагается, что это позволит европейским компаниям отказываться от контрактов с российскими поставщиками. Предложение ожидается в середине следующего месяца, а заключительные юридически обязывающие предложения будут представлены в июне.Ранее сообщалось, что ЕК планирует запретить новые сделки по импорту российского газа до конца 2025 года, а также запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из России к концу 2027 года.
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ес, газ
Энергетика, ЕС, Газ
11:07 21.05.2025
 
СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России

Bloomberg: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники и бизнесмены изучают возможности внедрения плана ЕК по запрету импорта трубопроводного газа и СПГ из России по текущим контрактам до конца 2027 года, пишет Bloomberg.
Согласно агентству, вариант введения прямых санкций был исключен из-за необходимости единодушия всех стран-членов, альтернативой может стать установление нулевой квоты на поставки.
Предполагается, что это позволит европейским компаниям отказываться от контрактов с российскими поставщиками. Предложение ожидается в середине следующего месяца, а заключительные юридически обязывающие предложения будут представлены в июне.
Ранее сообщалось, что ЕК планирует запретить новые сделки по импорту российского газа до конца 2025 года, а также запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из России к концу 2027 года.
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