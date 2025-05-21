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Чистая прибыль "Газпром нефти" в I квартале снизилась на 41,9 процента

Чистая прибыль "Газпром нефти" в I квартале снизилась на 41,9 процента - 21.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпром нефти" в I квартале снизилась на 41,9 процента

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого квартала 2025 года составила 92,636 миллиарда рублей, снизившись на 41,9%, в | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:23+0300

2025-05-21T18:23+0300

2025-05-21T18:30+0300

энергетика

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого квартала 2025 года составила 92,636 миллиарда рублей, снизившись на 41,9%, в том числе из-за ухудшения макроэкономической конъюнктуры, сообщила компания. Показатель в первом квартале прошлого года составил 159,501 миллиарда рублей. "На динамику финансовых показателей компании в первом квартале 2025 года оказали влияние ухудшение макроэкономической конъюнктуры, инфляционное давление и рост налоговой нагрузки", - пояснили в компании динамику показателя.Сумма денежных средств, использованная на приобретение основных средств, (капитальные вложения) "Газпром нефти" в первом квартале выросла на 42,8%, до 178,3 миллиарда рублей.

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