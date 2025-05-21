https://1prime.ru/20250521/gazpromneft-857800664.html

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента - 21.05.2025, ПРАЙМ

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:25+0300

2025-05-21T18:25+0300

2025-05-21T18:25+0300

энергетика

газпром нефть

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 10,58 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,8%, говорится в релизе компании. "Объем добычи углеводородов за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 32,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки достиг 10,6 миллиона тонн, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250521/gazprom-857800555.html

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газпром нефть