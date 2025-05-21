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Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента - 21.05.2025, ПРАЙМ
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T18:25+0300
2025-05-21T18:25+0300
энергетика
газпром нефть
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 10,58 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,8%, говорится в релизе компании. "Объем добычи углеводородов за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 32,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки достиг 10,6 миллиона тонн, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%", - говорится в сообщении.
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газпром нефть
Энергетика, Газпром нефть
18:25 21.05.2025
 
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3 процента

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3%, нефтепереработка - 1,8%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосковский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ")
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 10,58 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,8%, говорится в релизе компании.
"Объем добычи углеводородов за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 32,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки достиг 10,6 миллиона тонн, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%", - говорится в сообщении.
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