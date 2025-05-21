https://1prime.ru/20250521/gazpromneft-857803582.html

Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб

Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб - 21.05.2025, ПРАЙМ

Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб

Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T21:16+0300

2025-05-21T21:16+0300

2025-05-21T21:16+0300

энергетика

газпром

газпром нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_a0972cede736297bbb02bcd9c4ebdae4.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании. Выручка за год сократилась на 5,08%, до 767,66 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась вдвое, составив 82,212 миллиарда рублей против 167,49 миллиарда за январь-март 2024 года. Себестоимость продаж по сравнению с прошлым годом достигла 685,448 миллиарда рублей, увеличившись на 6,89%. Прибыль от продаж год к году сократилась на 76%, до 17,803 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на конец марта с начала года сократились на 11,57%, до 746,965 миллиарда рублей, краткосрочные выросли на 0,58%, до 1,375 триллиона рублей. "Газпром нефть" занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, газпром нефть