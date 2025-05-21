Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250521/gazpromneft-857803582.html
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб - 21.05.2025, ПРАЙМ
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб
Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T21:16+0300
2025-05-21T21:16+0300
энергетика
газпром
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_a0972cede736297bbb02bcd9c4ebdae4.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании. Выручка за год сократилась на 5,08%, до 767,66 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась вдвое, составив 82,212 миллиарда рублей против 167,49 миллиарда за январь-март 2024 года. Себестоимость продаж по сравнению с прошлым годом достигла 685,448 миллиарда рублей, увеличившись на 6,89%. Прибыль от продаж год к году сократилась на 76%, до 17,803 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на конец марта с начала года сократились на 11,57%, до 746,965 миллиарда рублей, краткосрочные выросли на 0,58%, до 1,375 триллиона рублей. "Газпром нефть" занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a0bc2c11d47d170ad9d5e4377eeda004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, газпром нефть
Энергетика, Газпром, Газпром нефть
21:16 21.05.2025
 
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб

Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром нефть
Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.
Выручка за год сократилась на 5,08%, до 767,66 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась вдвое, составив 82,212 миллиарда рублей против 167,49 миллиарда за январь-март 2024 года. Себестоимость продаж по сравнению с прошлым годом достигла 685,448 миллиарда рублей, увеличившись на 6,89%. Прибыль от продаж год к году сократилась на 76%, до 17,803 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства на конец марта с начала года сократились на 11,57%, до 746,965 миллиарда рублей, краткосрочные выросли на 0,58%, до 1,375 триллиона рублей.
"Газпром нефть" занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
 
ЭнергетикаГазпромГазпром нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала