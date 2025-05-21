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Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб - 21.05.2025, ПРАЙМ
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб
Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T21:16+0300
2025-05-21T21:16+0300
2025-05-21T21:16+0300
энергетика
газпром
газпром нефть
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании. Выручка за год сократилась на 5,08%, до 767,66 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась вдвое, составив 82,212 миллиарда рублей против 167,49 миллиарда за январь-март 2024 года. Себестоимость продаж по сравнению с прошлым годом достигла 685,448 миллиарда рублей, увеличившись на 6,89%. Прибыль от продаж год к году сократилась на 76%, до 17,803 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на конец марта с начала года сократились на 11,57%, до 746,965 миллиарда рублей, краткосрочные выросли на 0,58%, до 1,375 триллиона рублей. "Газпром нефть" занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
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газпром, газпром нефть
Энергетика, Газпром, Газпром нефть
Убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд руб
Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в I квартале составил 21,323 млрд рублей
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале составил 21,323 миллиарда рублей против прибыли в 36,917 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.
Выручка за год сократилась на 5,08%, до 767,66 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась вдвое, составив 82,212 миллиарда рублей против 167,49 миллиарда за январь-март 2024 года. Себестоимость продаж по сравнению с прошлым годом достигла 685,448 миллиарда рублей, увеличившись на 6,89%. Прибыль от продаж год к году сократилась на 76%, до 17,803 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства на конец марта с начала года сократились на 11,57%, до 746,965 миллиарда рублей, краткосрочные выросли на 0,58%, до 1,375 триллиона рублей.
"Газпром нефть" занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.