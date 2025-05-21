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Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах за нарушение правил торгов

Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах за нарушение правил торгов - 21.05.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах за нарушение правил торгов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:06+0300

2025-05-21T10:06+0300

2025-05-21T10:07+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов, в том числе штрафовать их. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он обязывает участников торгов представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию. А если они этого не сделают или нарушат правила торгов, то их организатор будет вправе выносить предупреждение, накладывать штрафы, приостанавливать или прекращать доступ к торгам. Такой подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предлагаемые в законопроекте изменения призваны повысить ответственность участников торгов и способствовать более прозрачной работе рынков, отмечал он. Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, которые установлены правилами торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме. При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России нет прямого указания, что организатор торговли может применять меры воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. А в положении ЦБ "О деятельности по проведению организованных торгов" предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в правилах торгов меры к нарушителям, и указаны некоторые из таких мер – приостановление или прекращение допуска к участию в торгах. Правительство РФ поддерживает законопроект. По мнению кабмина, его реализация позволит снизить риск применения недобросовестных практик при проведении организованных торгов и, в результате, предотвратить негативные последствия для их участников и организаторов. При этом правительство предлагает распространить положения законопроекта также на эмитентов, поскольку организатор торговли обязан контролировать и их.

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россия, рф, анатолий аксаков, госдума, банк россии