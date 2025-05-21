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Комитет ГД поддержал изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел

Комитет ГД поддержал изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел - 21.05.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:51+0300

2025-05-21T10:51+0300

2025-05-21T10:51+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности. Законопроект признает цифровую валюту для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов имуществом, а также регламентирует действия следователя (дознавателя) при выявлении в ходе предварительного расследования криптовалюты, которая должна быть изъята и признана вещественным доказательством. Причем им предоставляется возможность выбора способа ее изъятия в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты. Следователь (дознаватель) будет вправе изъять материальный носитель (сервер, компьютер и т.д.), содержащий криптовалюту или коды доступа к ней, а также перевести такую валюту на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты. Порядок перевода на адрес-идентификатор и хранения изъятой криптовалюты установит правительство РФ. Вопрос об аресте изъятой при обыске цифровой валюты решается судом. Необходимость ее ареста, исходя из пояснительной записки, может возникнуть и в случае, когда до этого криптовалюта не изымалась в ходе следственного действия. Например, когда на допросе выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на "горячем кошельке" криптобиржи.

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