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В ГД внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях

В ГД внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях - 21.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T02:02+0300

2025-05-21T02:02+0300

2025-05-21T02:02+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, а именно статью 236, в части введения повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление несовершеннолетних лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается, чтобы нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание, отравление людей или угрозу таких последствий, влекло за собой наказание: штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Если в результате пострадали несовершеннолетние, штраф предлагается увеличить от одного до двух миллионов рублей, а срок возможного лишения свободы — до четырёх лет. Также при наступлении смерти человека по неосторожности из-за нарушения санитарных норм наказание предлагается ужесточить: штраф до одного до двух миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы, а если погибший - несовершеннолетний, то штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти семи лет. Кроме того, если в результате нарушений погибли двое и более человек, наказание, в случае принятия данного проекта, составит от пяти до семи лет лишения свободы, а при смерти двух и более несовершеннолетних грозит от семи до десяти лет лишения свободы. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что на сегодняшний день острой проблемой являются участившиеся случаи массовых отравлений несовершеннолетних лиц в детских курортно-оздоровительных лагерях. По его словам, проблема нарушения санитарно-эпидемиологических правил администрацией детских курортно-оздоровительных лагерей приводит к пищевому расстройству детей, ухудшению их здоровья и возможной гибели, и принятие данного проекта будет способствовать улучшению системы обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях, что, в свою очередь, повысит безопасность детей. Политик отметил, что актуальность принятия этого законопроекта обусловлена скорым началом летнего сезона и возобновлением работы детских оздоровительных лагерей. "Достаточно вспомнить, что в прошлом году из-за многочисленных нарушений массовые отравления детей были зафиксированы в детских лагерях Амурской, Волгоградской, Пензенской, Сахалинской областей, в Республиках Башкортостан, Тыва и в Санкт-Петербурге. Причём чаще всего администрации пытались скрыть информацию об отравлениях от родителей", – сказал Миронов. Депутат Госдумы добавил, что география происшествий охватывает всю Россию, и это свидетельствует о больших системных проблемах. Парламентарий считает, что ужесточение ответственности за нарушение санитарных норм позволит снизить риски отравления детей. Миронов также напомнил, что партия "Справедливая Россия – За правду" неоднократно предлагала повысить контроль за качеством питания в оздоровительных лагерях. "Для этого нужно увеличить число проверок по линии Роспотребнадзора. Проверять лагеря надо один раз перед началом летних каникул и далее не меньше двух раз за смену", – заключил он.

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общество , бизнес, тыва, санкт-петербург, сергей миронов, госдума, роспотребнадзор